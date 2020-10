Bonus vacanze invernali. Ecco elenco e ultime notizie sulle strutture aderenti al bonus vacanza.

Il bonus vacanze 2020 di cui Donne sul Web economia ha parlato più volte scade entro il 31 dicembre 2020. Quindi chi non ha usufruito del buono, potrà sfruttare il voucher vacanza in autunno-inverno, ad esempio per fare le vacanze in montagna.

Molti però continuano a chiedersi quali sono le strutture aderenti che accettano il bonus vacanze. Al riguardo, oltre a fornirvi l’elenco degli hotel e B&B che accettano il bonus, vi segnaliamo una novità pervenuta da un comunicato firmato da numerosi associazioni di categoria.

Vedi anche: Bonus vacanze come richiederlo

Bonus vacanza emendamenti

Il bonus vacanza è attualmente soggetto a proposte di modifica tramite emendamenti dei parlamentari. La nota stampa, realizzata dalle associazioni Bed and Brekfast, fa notare un discutibile emendamento presentato dal senatore Franco Mirabelli del PD.

Tale emendamento prevede che il pagamento delle strutture di pernottamento, che utilizzano il bonus, possa avvenire anche mediante: “l’ausilio o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché agenzie di viaggio e tour operator”.

Come fa notare il comunicato questa possibilità è espressamente vietata nella legge che introdusse il bonus vacanze. Questo perché lo scopo dell’agevolazione è favorire le strutture ricettive italiane. Per tale motivo le piattaforme straniere, come ad esempio Booking o Airbnb, sono state escluse dal bonus.

Ora però se questo emendamento dovesse essere approvato, tali piattaforme potrebbero fruirne, con un grave danno per gli operatori nazionali. Secondo le associazioni l’emendamento rischia di regalare 400 milioni di euro agli operatori stranieri.

Bonus vacanza strutture aderenti

Veniamo ora alle strutture italiane ad oggi aderenti al bonus vacanze.

Sul portale (bonusvacanze.italyhotels.it) di Federalberghi c’è un elenco delle strutture che accettano il bonus. Quindi se cercate un hotel dove utilizzare il voucher vacanza, in questo sito troverete la struttura che fa per voi.

Se invece preferite vedere l’elenco delle strutture che accettano il bonus vacanze suddiviso per regioni, potete consultare il sito bed-and-breakfast.it.

Poi c’è la catena Unahotels, che in alcuni dei suoi alberghi accetta il bonus vacanza. Per assicurarvi di quali strutture si tratta vi consigliamo di visitare il sito www.gruppouna.it/unahotels/.

Per quanto riguarda i campeggi e i villaggi turistici, il sito camping.it in una pagina fornisce l’elenco delle strutture che accettano il bonus.

Infine, la circolare del 3 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate, ha chiarito che il voucher si può spendere anche per brevi soggiorni. Questo presso: villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, affittacamere, residence, alloggio di breve durata presso chalet, case, villette e appartamenti o bungalow per vacanze.

Vedi anche: Guida bonus vacanza

Bonus vacanza 2020, ultime notizie

Queste le strutture aderenti al bonus vacanze. In tutti i casi, per stare più tranquilli, il consiglio è quello di chiamare la struttura che avete scelto e chiedere se accettano effettivamente l’incentivo per le vacanze.

Detto dell’elenco delle strutture ricettive che accettano il bonus vacanza, ci auguriamo che l’emendamento riportato in apertura venga bocciato dal parlamento. Questo perché l’intento del bonus vacanze 2020 è quello di incentivare il turismo in Italia, per tutte le strutture aderenti. Mentre l’emendamento presentato va in una direzione diversa e rischia di avvantaggiare gli operatori esteri.

Vedi anche: Elenco bonus 2020 per la famiglia