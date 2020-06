Bonus vacanze, quali sono le strutture turistiche aderenti al tax credit vacanze in Italia? Ecco l’elenco.

Il bonus vacanze 2020 verrà usato da oltre il 50% degli italiani aventi diritto secondo i requisiti stabiliti dall’ultimo decreto legge n. 34 del 2020 (Dl Rilancio).

L’agevolazione punta a dare un sostegno al turismo, settore fortemente colpito dall’emergenza coronavirus, e al contempo a dare un contributo alle famiglie italiane.

Il bonus vacanze così come è stato concepito secondo Federalberghi non è abbastanza per rilanciare il turismo in Italia. Ma dopo l’incontro tra l’associazione di categoria e il governo durante gli Stati Generali dell’economia, non è escluso infatti che il contributo possa essere rivisto in meglio. Ad esempio alzando la soglia ISEE attualmente di 40.000 euro, e migliorando la possibilità di incasso da parte degli operatori. Come richiesto dal presidente di Federalberghi.

Tuttavia nel frattempo sono molti che si chiedono come ottenere il bonus vacanza e quali sono gli hotel o le strutture che lo accettano. Vediamo intanto come utilizzare il tax credit.

Bonus vacanze strutture aderenti

Premesso che dal tax credit vacanze sono state escluse alcune piattaforme digitali straniere molto note, attualmente sul portale del MICBAT e sulle linee guida dell’Agenzia delle entrate non risulta un vero e proprio elenco di strutture che aderiscono a tale sussidio. Ma alcune ci sono già e altre verranno

A dare comunicazione è stata proprio Federalberghi che per il tramite del suo portale (www.italyhotels.it) ha comunicato che a breve sarà disponibile l’elenco delle strutture turistico ricettive italiane disponibili ad accettare i bonus.

Sul portale di Eden viaggi viene riportato il vademecum sul Tax credit vacanze. Visto però che alcuni pacchetti offerti dall’operatore turistico, (per esempio in alcune aree della Sardegna), sono scontati, il consiglio resta quello di informarsi prima di prenotare.

Su Google ci sono anche alcuni operatori sulla riviera romagnola che indicano tra le facilitazioni anche gli hotel che accettano il tax credit.

Tuttavia per essere più tranquilli conviene attendere l’elenco promesso da Federalberghi che sarà in grado di illustrare quali sono le strutture che accettano il bonus. L’alternativa per ora è quella di chiamare l’hotel, bed & breakfast e agriturismi italiani direttamente e chiedere se accettano il bonus turismo.

Questo per ora è tutto su bonus vacanze e strutture aderenti, la situazione allo stato attuale è questa che vi abbiamo raccontato.

Bonus vacanze 2020 come ottenerlo.

Ci sono tre passaggi per ottenere questo susssidio, ecco la guida dell’ Agenzie delle Entrate che spiega: modalità di richiesta, come fare la domanda e l’utilizzo del bonus tramite app IO

Per quanto riguarda gli altri dettagli o dubbi in merito al bonus vacanza in questo articolo trovate tutte le spiegazioni utili.

Vedi anche: Bonus 2020 elenco di tutti i bonus