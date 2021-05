Dove andare in vacanza con il cane? Dal Mare alla montagna, fino alle vacanze in barca o alle città d’arte, ora puoi fare viaggi e vacanze a 4 zampe personalizzate. Ecco come.

Vacanze con il cane al mare o in montagna. Da oggi gli spostamenti di chi vuole portare il proprio amico a 4 zampe con se in vacanza, sono molto più semplici, grazie al lavoro del portale TripForDog.com.

Si tratta della prima agenzia viaggi in Italia pensata per chi ha un cane, che permette di fare attività con il proprio animale domestico in diverse location. Dalle mete balneari a quelle montane fino alle città d’arte.

Viaggi con il cane

Con un comunicato stampa Tripfordog ha annunciato la nascita del servizio dedicato a coloro che voglio trascorrere viaggi e vacanze con il cane . In sostanza vengono offerti alloggi e pacchetti vacanza personalizzabili, in base alle vostre esigenze e a quelle del vostro fedele amico.

Inoltre, ci sono guide turistiche a disposizione e vademecum per aiutarvi nelle scelte migliori. Il tutto per garantire divertimento nel rispetto delle norme anti covid. Quindi in piena sicurezza e godendosi l’esperienza con il proprio amico peloso.

Accedendo al sito potete selezionare la regione meta delle vostre ferie, la tipologia di attività da fare, date e importi da spendere. Una volta trovata la soluzione giusta vi basterà confermare la prenotazione con pochi click.

Cosa fare con il cane quando si va in vacanza?

A seconde della destinazione scelta ci sono varie attività che si possono fare. Che si tratti di giri turistici in città d’arte oppure in paesaggi naturali, dal mare alla montagna, dai laghi alla campagna, questa agenzia offre proposte specifiche per ogni esigenza.

Ecco alcuni esempi proposti da Tripfordog :

dog trekking e tour enogastronomici pet-friendly, accompagnati da educatori cinofili certificati.

BauTour di branco.

Vedere una mostra o un museo, con biglietto salta – coda e dog sitter per il proprio cane, nei siti culturali più importanti.

Andare in barca verso le isole.

Tour nei boschi montani e molto altro. Eventi cani e vacanze

Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta per vivere un’avventura padrone e cane. Sul sito sono inoltre disponibili eventi pet-oriented in ogni momento dell’anno, come per esempio a Capodanno (rigorosamente senza botti), in estate e via dicendo. Potete scoprire il calendario di eventi proposti sul sito di TripForDog.