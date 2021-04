Bonus vacanze 2021, chi lo ha già usato nel 2020 può chiederlo di nuovo? Scadenza, richiesta, strutture aderenti e come utilizzarlo. Ultime notizie sul nuovo bonus vacanza.

Bonus vacanze, con l’avvicinarsi dell’estate e le prime riaperture decise dal governo Draghi, si inizia a pensare alle prossime ferie. Vista l’emergenza covid ancora in corso, anche questa estate probabilmente il turismo sarà prevalentemente nazionale, motivo per cui il tema del bonus vacanza torna d’attualità.

Non a caso il ministro del turismo Garavaglia, di recente ha affermato che è necessario un tagliando alla misura. Ma vediamo come funziona il bonus vacanze 2021 ad oggi, quali sono le scadenze e quali sono le strutture che lo accettano.

VEDI ANCHE: BONUS VACANZE 2021 COME FUNZIONA

Bonus vacanze 2021 scadenza

Secondo quanto riporta il sito dell’agenzia delle entrate, attualmente il bonus vacanza potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2021. Tale data è stata prevista dal decreto Milleproroghe, che ne ha prorogato i tempi prima previsti per fine giugno 2021 dalla Legge di bilancio.

La motivazione di questa scelta è relativa al fatto che le risorse disponibili per la misura non sono ancora state utilizzate.

Bonus vacanze si può richiedere ancora nel 2021?

L’utilizzo di questo voucher attualmente è possibile solo per chi lo ha richiesto entro il 31 dicembre 2020 e non lo ha ancora utilizzato. Quindi chi ha già completato la procedura online per la domanda nei mesi scorsi, potrà usare il voucher fino a 500 euro, per le vacanze nel nostro paese entro la fine del 2021.

Viceversa, chi l’ha già usato nel 2020, non potrà presentare una nuova domanda attualmente. Stesso discorso per chi non l’ha mai richiesto. Salvo che non arrivi un nuovo intervento del governo al riguardo.

Nuovo bonus vacanze 2021 ci sarà?

Come detto per ora il bonus vacanze è utilizzabile fino a fine 2021. Il ministro del turismo ha dichiarato che intende semplificarne l’uso, visto che le risorse sono ancora inutilizzate, a causa della pandemia che ha limitato gli spostamenti degli italiani. Ma anche a causa della complessa procedura per la richiesta.

Fino ad ora infatti, per ottenere il bonus vacanze bisognava usare l’App Io, inserendo le proprie credenziali Spid e allegare alla domanda tutti i documenti necessari.

Insomma, per fronteggiare queste difficoltà secondo Garavaglia “bisogna semplificarlo, ad esempio renderlo spendibile in un’agenzia di viaggi, andare lì e fare tutto lì”. E’ dunque presumibile che prossimamente ci sarà un intervento del governo per modificare la misura.

VEDI ANCHE: BONUS VACANZE APP SPID

Bonus vacanze 2021 strutture aderenti

Le strutture che accettano il bonus vacanze sono numerose e comprendono: alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast, situati in Italia. Per avere un elenco più dettagliato delle singole strutture ricettive, dislocate nelle varie regioni italiane, vi consigliamo di leggere la seguente guida.

Bonus vacanze: elenco strutture che accettano il bonus

Infine, per quanto riguarda l’utilizzo del buono vacanze all’interno delle strutture, la guida dell’agenzia delle entrate spiega cosa deve fare il cittadino passo passo.

Queste tutte le ultime news sul nuovo bonus vacanze 2021. Il suo utilizzo è ancora possibile fino al termine dell’anno in corso, nelle strutture aderenti e seguendo le procedure riportate. Tuttavia l’intenzione manifestata dal ministro del turismo è quella di modificare la misura. In attesa che ciò avvenga, l’uso del voucher vacanze resta quello descritto.

VEDI ANCHE: