Bonus vacanze, prorogato fino al 2021 il voucher vacanze in italia. Ecco fino a quando sarà spendibile e come richiedere il bonus vacanza.

Bonus vacanze 2021, il buono che consente agli italiani di ricevere uno sconto per le ferie, sarà utilizzabile anche nel 2021. Tuttavia solo a determinate condizioni, illustrate dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini.

Vediamo allora come funziona il voucher per andare in vacanza in italia pure nel prossimo anno.

Bonus vacanze 2021

Dopo l’approvazione della manovra finanziaria 2021, il titolare del Mibact ha comunicato importanti novità sulle risorse disponibili per turismo e cultura. In particolare Franceschini ha annunciato la possibilità di spendere il bonus vacanza fino al 30 giugno 2021.

Tale possibilità è però prevista solo per coloro che avranno scaricato il voucher entro il termine già previsto per il 31 dicembre 2020. Questo significa che il buono vacanze non potrà essere richiesto nel 2021, ma bisognerà farlo entro la fine di quest’anno, avendo poi la possibilità di spenderlo fino a fine giugno 2021.

Bonus vacanze e tax credit cinema



La scelta di permettere l’uso del voucher vacanze anche nel 2021, ha una motivazione ben precisa. Infatti, come spiegato dal ministro sono tanti gli italiani che lo hanno già richiesto e continueranno a farlo fino a fine 2020. Tuttavia vista l’attuale risalita dei contagi in molti preferiscono posticipare le vacanze. Ed ecco che avere l’opportunità di fruire del bonus nel 2021 diventa importante.

Inoltre, il Mibact fa sapere che i fondi residui non spesi per il bonus vacanza, finanzieranno il prolungamento nel 2020 del sostegno economico a lavoratori e imprese operanti nel turismo. Un settore che paga ancora a caro prezzo l’emergenza economica causata dal coronavirus.

Proprio per questo, la manovra finanziaria 2021 prevede i seguenti interventi:

misure di sostegno anche nel 2021 per lavoratori e imprese del turismo.

Rafforzamento del tax credit cinema e Fus.

Nuovi investimenti per la tutela del patrimonio culturale italiano.

E’ davvero tutto per quanto riguarda le novità della manovra e come funziona il bonus vacanze nel 2021. Se siete intenzionati a fare una vacanza nei primi 6 mesi del prossimo anno in Italia, potete spendere ancora il voucher.

