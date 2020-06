Bonus vacanze dal 1° luglio al 31 dicembre, ecco l’app IO per le domande le strutture che aderiscono al tax credit e come chiedere lo SPID. Guida completa illustrata al bonus vacanze 2020

Bonus vacanze e ferie in Italia domande al via tramite App. Per ottenerlo è necessario avere un ISEE fino a 40.000 euro ed essere in possesso dell’’identità digitale SPID come spiega l’Agenzia delle Entrate, ma non solo. Vediamo come funziona.

Bonus vacanze come funziona. Guida al bonus per le ferie in Italia

Del Tax credit vacanza abbiamo parlato più volte spiegando i requisiti per fare domanda, quali sono gli hotel e strutture che accettano il bonus. Vai a Bonus Vacanze strutture aderenti

Per meglio rispondere alle vostre domande partiamo da una guida illustrata che vi spiega cosa fare per ottenere questo bonus iniziando dai primi passi, ovvero: Spid, Isee e app da scaricare.

Come richiedere lo SPID

Iniziamo con le basi, prima di richiedere l’incentivo sono necesserie le credenziali SIPD. Di seguito la guida di AGID Agenzia Digitale Italiana che vi spiega quali documenti avere per richiedere le vostre credenziali SIPD e che vi torneranno utili anche per l’INPS

Una volta fatto questo passaggio in questa slide vi viene spiegato come ottenere spid e in quali tempi.

Insomma per fare richiesta delle credenziali occorrono in tutto tre cose e un pochino di pazienza a secondo del provider che si sceglie.

Come calcolare l’ISEE per bonus vacanze

Per ottenere questo incentivo come abbiamo detto è necessario un ISEE che non superi i 40mila euro. Sul sito Inps trovate un nuovo servizio con una guida per ottenere l’ISEE precompilato. ( SCARICA QUI IL PDF)

App IO domanda bonus vacanza 2020

La domanda deve essere presentata da un solo componente del nucleo familiare e va fatta attraverso un app da scaricare sul Vs smartphone. Anche in questo caso SPID o carta d’identità elettronica vi torneranno utili. Tutte le istruzioni le trovate sul sito io.italia.it/bonus-vacanze

Quindi riassumendo: per ottenere e richiedere il bonus vacanze 2020 online i passi da fare sono i seguenti.

Bonus vacanze strutture aderenti

Non esiste ancora l’elenco ufficiale delle strutture aderenti. Dovete scegliere voi e accertarvi che la struttura ricettiva accetti il tax credit stabilito dal Dl Rilancio e vi applichi lo sconto dovuto. Vi ricordiamo che il buono è usufruibile solo in Italia nelle seguenti tipologie di strutture ricettive indicate da MICBAT

Tuttavia Federalberghi per il tramite del suo sito Italy Hotels dovrebbe pubblicare l’elenco delle strutture alberghiere che aderiscono al bonus vacanze 2020.

