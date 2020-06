Bonus vacanze, è online la pagina per fare richiesta del tax credit vacanze da 500 euro. Ecco cosa fare per ottenere il voucher.

Finalmente arrivano le coordinate per la domanda del bonus vacanze 2020 stabilito dal Dl rilancio (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020). Ecco cosa bisogna fare per ottenere il Tax credit vacanze.

Bonus vacanze domanda

Il meccanismo del buono vacanza prevede uno sconto fino all’80% sulla fattura e il restante 20% in da portare in detrazione dei redditi per i cittadini, mentre per le strutture ricettive si tratta di crediti d’imposta cedibili. L’ente preposto a cui rivolgersi a differenza di altri bonus non è l’Inps ma l’Agenzia delle Entrate. Il “Bonus Vacanze” sarà erogato e spendibile in forma digitale- Afferma il MICBAT

Quindi per fare la domanda domanda del bonus al momento della registrazione il richiedente dovrà autenticarsi con la sua IDENTITÀ DIGITALE SPID e il calcolo dell‘ISEE direttamente sul sito dell ‘Agenzia delle Entrate ( ECCO IL LINK). Successivamente ci saranno indicazioni più precise in merito all’app per smartphone a cui bisognerà accedere per ottenere il Tax credit vacanze.

Bonus vacanze requisiti

Ricordiamo che il bonus sarà valido dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e solo per chi fa le vacanze in Italia. Per quanto attiene i requisiti richiesti per ottenerlo dovete avere un ISEE fino a 40.000 euro, mentre l’importo del bonus dipende dal nucleo familiare. Una famiglia con tre persone può fare richiesta per il tetto massimo, ossia 500 euro.

Come spendere il bonus vacanze, strutture aderenti

Non esiste ad oggi una lista di strutture aderenti al bonus vacanze 2020, vi conviene chiedere alla struttura dove intendete andare se accetta il bonus. Molti si sono chiesti se potevano mandare in vacanza i figli, la risposta è si.

Il buono infatti, come indicato dal MICBAT e nel portale dell’Agenzia delle entrate può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto.

Resta comunque il vincolo di spendere il bonus vacanze presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast). E per maggiore chiarezza vi ricordiamo che le spese di viaggio sono a Vs carico.

