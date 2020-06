Bonus ristrutturazione 110 edifici e prima casa come funziona. Esempi di calcolo e guida al nuovo Ecobonus

Ecobonus 110% fruibile sui lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici, è uno degli incentivi più importanti introdotti con il decreto rilancio. Tale bonus può essere utilizzato sui lavori effettuati nel periodo fra il 1 luglio e il 31 dicembre 2020.

Vediamo allora nel dettaglio come funziona questo bonus, utilizzando anche un esempio numerico, per facilitarne la comprensione. In caso di necessità potrete applicarlo anche al vostro caso, sostituendo semplicemente i suoi valori.

Ecobonus 110 per cento come funziona

Il testo del dl rilancio pubblicato in gazzetta ufficiale prevede l’ecobonus e il bonus ristrutturazione del 110% per gli interventi realizzati sulla prima casa. Ci sono una serie di lavori che permettono di fruire di tale percentuale, come ad esempio:

l’installazione o la sostituzione di finestre e infissi , di caldaie o di stufe per l’efficientamento energetico.

, di caldaie o di stufe per l’efficientamento energetico. Il rifacimento delle facciate di casa.

La messa in sicurezza di un edificio per quanto riguarda il rischio sismico.

L’installazione di impianti e pannelli fotovoltaici e gli interventi di coibentazione.

Acquisto colonnine di ricarica per auto elettriche.

Quindi tali lavori, regolarmente documentati danno il diritto al contribuente di ottenere una detrazione fiscale pari al 110%. Si tratta di un credito d’imposta, da scontare in sede di dichiarazione dei redditi, ossia quando si vanno a pagare le tasse. Ma per rendere meglio l’idea del funzionamento di questo incentivo, vediamo un esempio pratico nel prossimo paragrafo.

Ecobonus 110%: un esempio numerico

Abbiamo detto che il bonus è pari al 110% della spesa sostenuta. Ciò significa che chi esegue i lavori può scontare dalle imposte, in cinque anni, il 110% della cifra sborsata. Si tratta di 5 rate dello stesso importo, da portare in diminuzione sul pagamento delle tasse di ogni anno.

Quindi per fare un esempio pratico: chi ha speso una somma di 10.000 euro, potrà detrarre delle tasse, nei 5 anni a seguire, una somma complessiva di 11.000 €.

Tale somma è così calcolata: 10.000 €/100*110.

Ogni anno dunque il credito d’imposta sarà pari a 2.200 € (ovvero 11.000/5) di tasse in meno da pagare.

In caso di altre somme spese per i lavori, per trovare il vostro credito d’imposta, vi basterà inserire nei calcoli la cifra che avete sborsato al posto dei 10.000 € dell’esempio. Poi dividere il risultato ottenuto per 5, per trovare la quota annuale.

Bene, a questo punto dovreste essere in grado di calcolare quanto potete ottenere dall’ecobonus 110, utilizzando le semplici formule qui riportate.

Vedi anche: Bonus 2020 elenco bonus casa e famiglia