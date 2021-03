Bonus elettrodomestici 2021 senza ristrutturazione limiti e regole. Detrazione sull’acquisto di elettrodomestici anche senza ristrutturazione, come ottenerla. Guida agenzia delle entrate.

Bonus elettrodomestici. La legge di bilancio 2021 ha confermato la detrazione del 50% sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici per arredare una casa oggetto di lavori di ristrutturazione.

Tuttavia è possibile fruire di questa agevolazione anche senza ristrutturazione ma solo ad una condizione, come indicato dall’agenzia delle entrate. Scopriamo qui di seguito di cosa si tratta, come funziona la detrazione, quali sono i requisiti, quali elettrodomestici vi rientrano e come riceverla.

Bonus acquisto elettrodomestici come funziona

Questo incentivo rappresenta una detrazione fiscale del 50% sulla spesa sostenuta per l’acquisto di elettrodomestici ad uso casalingo. L’agevolazione spetta fino ad un importo massimo di 16.000 euro ed è fruibile per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2021, come specifica la manovra.

L’importo viene ripartito in 10 quote annuali uguali, utilizzabili in riduzione delle tasse da pagare in sede di dichiarazione dei redditi.

Per accedere al bonus è necessario che lo stesso immobile a cui sono destinati i beni, sia oggetto di ristrutturazione in data precedente all’acquisto. Questo implica anche la possibilità di ottenere l’agevolazione senza lavori di ristrutturazione, ma a precise condizioni. Scopriamole qui di seguito.

Bonus elettrodomestici senza ristrutturazione a chi spetta

In linea generale il bonus elettrodomestici 2021 spetta a:

proprietari (o nudi proprietari) dell’’immobile

affittuari o soggetti in comodato d’uso

soci di cooperative, società individuali semplici, Sas o Snc

imprenditori individuali che non utilizzano l’immobile per uso strumentale.

In tutti questi casi è necessario che l’immobile sia oggetto di ristrutturazione, per ottenere la detrazione sull’acquisto di elettrodomestici.

Ma l’agevolazione spetta anche senza lavori effettuati durante lo stesso anno d’acquisto di nuovi elettrodomestici. Infatti, è sufficiente aver eseguito lavori di ristrutturazione di casa durante l’anno precedente a quello di riferimento. In altre parole se avete effettuato interventi nel 2020 e acquistate elettrodomestici nel 2021, destinati allo stesso immobile, allora potrete comunque usufruire della detrazione.

Bonus mobili su quali elettrodomestici?

Come si legge nella guida dell’agenzia delle entrate, permettono di fruire del bonus la seguente lista di elettrodomestici, di classe energetica non inferiore ad A+:

frigoriferi

lavatrici

lavastoviglie

congelatori

lavasciuga e asciugatrici

apparecchi per la cottura

stufe elettriche

forni a microonde

piastre riscaldanti elettriche

apparecchi elettrici di riscaldamento

radiatori elettrici

ventilatori elettrici

apparecchi per il condizionamento.

La detrazione è ottenibile anche sull’acquisto di seguenti mobili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Escluse invece porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.

Infine, fra le spese detraibili rientrano pure quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Bonus elettrodomestici come pagare per riceverlo

Per ricevere l’agevolazione è necessario saldare gli elettrodomestici tramite mezzi di pagamento tracciabili. In altre parole occorre utilizzare:

carta di credito o di debito

bonifico bancario.

Non è invece consentito pagare tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi. Le stesse modalità devono essere usate per le spese di trasporto e montaggio dei beni, per rientrare anche in questo caso nell’agevolazione.

Come ottenere il bonus elettrodomestici

Al fine di ottenere il bonus fiscale per elettrodomestici, bisogna indicare le spese sostenute per l’acquisto, nella dichiarazione dei redditi annuale. Quindi tramite modello 730 o modello redditi delle persone fisiche.

In altre parole bisognerà presentare i documenti che attestino l’avvenuto pagamento tramite mezzi tracciabili. Ecco l’elenco indicato dall’agenzia delle entrate all’interno della sua guida.

Detrazione elettrodomestici 2021 per quali interventi

Quindi ricapitolando, per ottenere il bonus sull’acquisto di elettrodomestici bisogna effettuare lavori ristrutturazione, anche durante l’anno precedente a quello dell’acquisto. Per poi presentare i documenti che provino l’operazione.

L’agenzia indica le seguenti tre tipologie di intervento che danno diritto a ricevere la detrazione:

manutenzione straordinaria su singoli appartamenti

restauro e ristrutturazione di interi fabbricati

manutenzione ordinaria, straordinaria o ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Per trovare ogni singola casistica degli interventi, vi consigliamo di consultare il pdf da scaricare con la guida qui allegata.

Queste tutte le informazioni utili su come ottenere il bonus elettrodomestici 2021. Come abbiamo visto è possibile conseguirlo anche senza lavori di ristrutturazione realizzati durante lo stesso anno dell’acquisto dei beni, ma gli interventi devono comunque essere stati svolti in quello precedente e sullo stesso immobile.

