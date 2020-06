Assegno figli fino a 18 anni, importo minimo entro novembre, ma non sarà uguale per tutti. Dettagli e importi dell’ assegno universale.

L’assegno unico universale proposto dal governo nel Family Act è composto da otto articoli con misure a sostegno delle famiglie, tra quelli più attesi c’è proprio l’assegno figli mensile che parte dal settimo mese di gravidanza per arrivare ai 18 anni. Vediamo nel video come funziona e quando saranno operativi i nuovi aiuti del governo a sostegno delle famiglie.

Assegno universale importo

L’assegno universale verrà dato a tutte le famiglie, ma si tratta di un importo minimo che sarà incrementato per le famiglie più bisognose. Gli importi dell’assegno saranno quindi così suddivisi:

Quota minima fissa a prescindere dal reddito

importi più alti per le famiglie in difficoltà

Una quota variabile verrà invece calcolata sulla base dell’Isee

Per quanto riguarda il decreto legislativo che istituisce l’assegno universale, questo avverrà entro il 30 novembre 2020.

Quindi ad oggi per il bonus figli fino a 18 anni, non c’è ancora nulla di concreto a parte il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Conte con data 11 giugno che comprende questi e altri sostegni per le famiglie

Questo è quanto in merito all’assegno universale. Ma entro un anno nel decreto è previsto anche un buono per il pagamento delle scuole dei bambini più piccoli.

Per quando riguarda la normativa sui congedi parentali il governo ha due anni di tempo. Previsto un periodo di due mesi non cedibile all’altro genitore.

Per quanto riguarda le altre misure d’aiuto queste riguardano le detrazioni, insomma niente soldi ma sconti fiscali per esempio sulle giovani coppie che hanno meno di 35 anni e comprano la prima casa.

Quindi riassumendo, per l’assegno universale per ogni figlio ad oggi non ci sono importi e date, resta inoltre da vedere se tale assegno andrà a sostituire il bonus mamma o bebè.

