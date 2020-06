Regione Sardegna ecco il modulo della registrazione per andare in vacanza nell’isola. In arrivo anche l’App di tracciamento Sardegna sicura.

La regione Sardegna dopo l’ordinanza del governatore Solinas ha messo online il modulo per l’ingresso nell’isola. Si tratta di una registrazione dove è necessario riportare tutti i dati e dichiarare il proprio stato di salute due giorni prima della partenza. Ecco cosa fare per andare in vacanza nell’isola sarda.

Regole per andare in Sardegna

Chi desidera andare in vacanza in Sardegna o spostarsi anche all’interno della regione, dovra compilare questo modulo di registrazione online, dove si dichiara il luogo di provenienza e quello di destinazione oltre ai dati e documenti personali da allegare.

In aggiunta c’è la parte sanitaria che prevede l’obbligo in caso di sintomi Covid su sé stesso o su minori per cui si esercita la potestà, di comunicare lo stato di salute alle autorità sanitarie locali e sottoporsi al test diagnostico per COVID-19.

Insomma una vera e propria autocertificazione che prevede sanzioni civili e penali per chi dichiara il falso o qualora abbia sintomi Covid non mette a conoscenza le autorità.

Il modulo di registrazione per andare in Sardegna secondo l’ordinanza della regione può essere compilato anche a bordo e consegnato all’arrivo al presidio medico sanitario presente al porto o in aeroporto.

Resta l’obbligo della misurazione della temperatura all’arrivo e naturalmente anche il rispetto tutte le misure di prevenzione ( mascherine e distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale, oltre quelle della struttura ricettiva nella quale ci si reca in vacanza.

L’app di tracciamento SardegnaSicura

L’app regionale per il tracciamento non si può ancora scaricare in quanto la regione ha cambiato nome. Prima del 3 giugno data di apertura dei confini regionali, detta app aveva un nome diverso, ora il nome è Sardegna Sicura. Tuttavia quando sarà pronta scaricarla non è obbligatorio

Queste sono le condizioni per andare in vacanza in Sardegna a luglio come a settembre anche con il bonus vacanza modulo d’ingresso e certificazione del proprio stato di salute.

Vedi anche:

Vacanze 2020 in Veneto

Bonus vacanze 2020 domanda