Cosa cambia e cosa riapre dal 3 giugno. Dagli spostamenti in macchina, ai baci e abbracci vietati. Elenco regole e divieti fase 2 giugno

Cosa riapre e cosa si può fare dal 3 giugno? Tale data è importante perché segna un passo in avanti verso il ritorno alla normalità, nella vita degli italiani. Questo perché il governo ha confermato una serie di riaperture e di concessioni fino ad ora negate.

Andiamo allora a ricapitolare cosa cambia per quanto riguarda l’elenco di regole e divieti da tenere a mente per gli spostamenti e i comportamenti.

Spostamenti fra regioni

Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi fra tutte le regioni italiane, senza più la necessità di giustificare i propri movimenti mediante autocertificazione. Questa possibilità era già preannunciata nell’ultimo dpcm Conte, ora diventata ufficiale visti i dati positivi sulla diminuzione dei contagi in tutta Italia.

In altre parole sarà possibile spostarsi da una regione all’altra per far visita ai congiunti, agli amici e anche per ragioni turistiche. Quindi ad esempio si potranno fare le vacanze in Sardegna e godersi il suo mare cristallino, senza alcun tipo di vincolo, nonostante i dubbi palesati negli scorsi giorni dal governatore Solinas.

Sarà possibile anche fare rientro in Sicilia e nelle altre regioni, partendo da ogni altro territorio italiano, quindi pure dalla Lombardia o dal Piemonte.

Spostamenti in auto dal 3 giugno regole

Come detto dal 3 giugno torna la libertà di circolazione in tutta Italia, questo vale per ogni mezzo di trasporto, comprese le auto. Tuttavia ci sono le seguenti regole da rispettare quando ci si sposta in macchina:

si può viaggiare tutti insieme, nelle stessa auto, solo facendo parte dello stesso nucleo familiare.

Le persone non facenti parte di un unico nucleo familiare potranno viaggiare in 2 (il guidatore e un passeggero sul sedile posteriore) e con mascherina.

Si può viaggiare in 3 se la macchina dispone di tre file di sedili.

Dal 3 giugno si può tornare a viaggiare e dove

Dal 3 giugno i viaggi interregionali in tutta Italia saranno possibili, ma non solo, si potrà tornare a viaggiare anche all’estero. Saranno quindi possibili gli spostamenti da e per gli stati membri dell’UE e anche quelli facenti parte dell’accordo di Schengen (fra cui Gran Bretagna, Norvegia e Islanda). Tutti gli altri stati diversi da questi, non saranno ancora raggiungibili, almeno fino al 15 giugno.





Inoltre, persistono diverse restrizioni. Ad esempio la Grecia inizialmente aveva vietato l’ingresso agli italiani, ora lo consentirà dal 15 giugno, ma intende fare test a chi proviene dalle regione del nord. La Spagna, la Gran Bretagna e altri paesi prevedono la quarantena obbligatoria. Insomma, ci sono molte regole per i viaggi all’estero. Se avete intenzioni di andarci, vi consigliamo prima di informarvi bene su cosa prevede il paese di destinazione.

Riaperture palestre Lombardia

Dal 1 giugno anche in Lombardia riaprono le palestre, in base a quanto deciso con una nuova ordinanza dal governatore Fontana. Questa regione era l’unica che mancava all’appello per la riapertura delle palestre in Italia. Ovviamente dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza e il mantenimento della distanza previste dal Dpcm vigente in materia.

Mascherine fino a quando



L’obbligo di indossare le mascherine resta nei luoghi pubblici chiusi, quindi nei bar, nei negozi, dal parrucchiere, in treno, in aereo e via dicendo. Quindi la mascherina dovrà essere indossata ancora obbligatoriamente nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. In alcune regioni l’obbligo resta anche all’aperto, ossia in Lombardia e Piemonte, ad eccezione di quando si svolge un’intensa attività fisica.

Covid – Baci e abbracci vietati

Se è vero che dal 3 giugno arrivano diversi allentamenti delle restrizioni, non è lo stesso per quanto riguarda i contatti fisici. Restano infatti vietati baci e abbracci, per cui si rischiano multe salate, visto che violano il mantenimento delle distanze.

Distanziamento

Dal 3 giugno resta l’obbligo di distanziamento sociale, bisogna ancora restare ad almeno un metro di distanza dalle altre persone. Pure fra parenti non conviventi, specie se persone anziane, è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza. Inoltre, non cambiano le regole sugli assembramenti, vietati all’aperto e al chiuso.

Questo è quanto su cosa riapre e cosa si può fare dal 3 giugno. Ci sono alcune regole che cambiano, ma altri divieti restano, per tutelare la salute degli italiani ed evitare una nuova ondata di contagi covid-19.

