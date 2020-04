Come e quali saranno le nuove tendenze moda 2020 2021 per l’estate e per l’autunno-inverno ai tempi dello smart working e del virus senza vaccino? Dimentica le influencer su Instagram e le sfilate, la moda è cambiata e le tendenze più cool del momento sono rossetto in casa e mascherina fuori, ma non solo.

E se non sei ancora convinta eccoti i nuovi top trend moda e beauty donna estate e autunno inverno 2020 2021. Quelli che vedrai in ogni città del mondo, a partire da quelle delle 20 regioni italiane.

La moda in casa

Iniziamo subito dicendo che bisogna abituarsi ad un nuovo stile di vita, perché l’home working non è la stessa cosa rispetto al lavoro in ufficio. Ad esempio, che bisogno hai dei tailleur se lavori da casa? Puoi risparmiare su di loro e magari divertirti a testare nuovi abbinamenti fashion, da condividere poi su Instagram con i tuoi contatti.

Per esempio puoi comprare, sui siti di Zara o Mango, una giacca e una camicia, abbinandoli ai colori moda dei comodi pantaloni della tuta o del pigiama. Instagram e siti web di fashion blogger sono pieni di idee di questo tipo, inoltre puoi trovare qualche dritta utile pure su altri social.

Trucco e rossetto solo in casa

Anche sullo schermo bisogna apparire al meglio, quindi al trucco non puoi rinunciare. Si a mascara, rossetto e fondotinta allora. Non sono compresi fra le restrizioni emanate dal governo con uno dei suoi tanti decreti, quindi in casa puoi truccarti.

E’ fuori casa che iniziano i cambiamenti epocali, a partire dal rossetto, che le donne hanno sempre usato. Ora non sarà più così, a meno che tu non abbia la fortuna di trovare tante mascherine da fare invidia a Governo, regioni e protezione civile.

Insomma, considerando che si uscirà per le strade con la mascherina e la bocca chiusa, non ci sarà bisogno dei rossetti. Quindi sarebbe bene evitarli, perché fino a quando non ci sarà un vaccino, non si potrà fare a meno delle mascherine. Di certo, il Ministro della salute Speranza detterà delle precise linee guida al riguardo, per questo è bene iniziare da subito ad adeguarsi.

Intanto l’assessore al welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha lanciato i nuovi trend moda donna e uomo nel 2020 e nel 2021. Le mascherine saranno imprescindibili nella vita quotidiana, come ha spiegato in questo video.





Non è ancora chiaro se bisognerà indossarle anche con il costume da bagno. Siamo in attesa di indicazioni su questo, ma in estate potrai sempre consultare il sito del comune o della regione in cui ti trovi in vacanza, sempre che ci si possa andare. Probabile via libera, invece, al bikini sul balcone, come fatto da Belen durante questo periodo di isolamento sociale.

Capelli: tendenze, tagli e colore capelli 2020 2021

Che tu sia donna o uomo noi le nuove tendenze capelli te le abbiamo mostrate, tuttavia per fare tinta e taglio è necessario andare dal parrucchiere.

Sappiamo però che la momento sono chiusi, al pari dei saloni estetici, e non è ancora chiaro quando potranno riaprire. Senza dimenticare che quando ciò avverrà bisognerà rispettare la distanza sociale, quindi gli operatori del settore dovranno attrezzarsi con una prolunga per taglio e colore.

In alternativa puoi optare per il fai da te: cure e maschere naturali per capelli, tinture che nascondono capelli bianchi e acconciature facili, sono i trend del momento sul web. Quindi non faticherai a trovare guide su come provvedere da sola, se non sai come fare.

Dimagrire in casa in poco tempo

Restare chiusi in casa può anche aiutare a prenderci cura del nostro corpo. Infatti, se da un lato non possiamo andare in palestra o fare lunghe corse in giro, dall’altro possiamo sfruttare il tempo a disposizione per fare ginnastica domestica. Fra gli esercizi più utili per dimagrire in casa, segnaliamo quelli per rassodare braccia, gambe e glutei.

Per chi invece vuole dimagrire in una o poche settimane con metodi veloci, la soluzione più efficace è provare a fare la spesa online a Milano, a Roma o in altre città, tramite Amazon o i supermercati. La spesa non riesci a farla, tu non mangi e il risultato è che dimagrisci per forza di cose. L’altra soluzione, di contro, è proprio andare a fare la spesa al supermercato. Le lunghe code di attesa e lo stare in piedi per ore ti regaleranno un corpo sexy e tonico, per quando l’Italia tornerà alla normalità.

Ecco come cambia la moda 2020 2021. Sei hai bisogno di idee e consigli, regioni, comuni e lo stesso governo, saranno lieti di aiutarti con comunicati e nuove autocertificazioni. Il covid 19 cambierà le nostre vite anche in futuro, dobbiamo rassegnarci.

