Tagli capelli uomo lisci, mossi, con ciuffo e sfumati, corti e medio lunghi. Le migliori foto e idee per rinfrescare lo stile con un nuovo taglio di capelli maschile classico moderno e giovanile.

Scegliere una pettinatura e un nuovo taglio di capelli uomo nel 2020 è una questione di classe e stile personale. Tuttavia questo è il momento migliore dell’anno per decidere di cambiare look rinnovando il tuo stile con una nuova pettinatura, moderna classica o giovanile.

Dai tagli classici rivisitati ai capelli corti con ciuffo e sfumati , al capello mosso lungo o medio lungo c’è uno stile per ogni uomo a prescindere dall’età. Ecco i migliori tagli maschili del momento.

Vedi anche: Tagli capelli uomo le pettinature degli uomini più ammirati

Taglio capelli uomo 2020 corto con riga

La strada, la musica, gli uomini di stile, ma anche gli uomini dello sport, hanno da sempre influenzato le tendenze moda, ma alcuni grandi classici come il tagli di capelli maschili con riga e ciuffo (sebbene rivisitati), non passano mai di moda e ritornano puntualmente fra i trend capelli uomo.

La più classica delle pettinature maschili non conosce età, dona a uomini giovani e a quelli giovanili, cambia in funzione della lunghezza e del tipo di capello se liscio, sottile, mosso o riccio. Tuttavia il nuovo taglio maschile di tendenza è corto sfumato e con ciuffo spettinato come questo di Chris Hemsworth.

Nuovi tagli capelli uomo 2020 corti sfumati

Il taglio più di capelli moderno e popolare è caratterizzato sempre da sfumature laterali più o meno corte. Un tipo di pettinatura che piace molto è il capello corto ai lati con basette e con riga di lato bassa, ad esempio questo nuovo taglio di capelli di Mariano di Vaio

Taglio di capelli similare e barba molto corta e curata, anche per il 42enne modello Johannes Huebl marito di Olivia Palermo.

Dona anche all’uomo che ha superato i 50 anni e con capelli grigi il taglio corto spettinato e contribuisce a valorizzare un capello fino, mentre la barba sale e pepe diventa il centro dell’attenzione.

Tagli capelli corti uomo ricci con sfumatura laterale

Lunghi e mossi sopra, corti ai lati è il taglio maschile di tendenza proposto dai saloni italiani Framesi per la collezione 2020. Qui il capello riccio che scende sulla fronte è il protagonista di questa pettinatura maschile adatta per ragazzi.

Taglio corto sfumato rasato

Un taglio di capelli uomo deve essere facile da gestire a casa. Questo è un look moderno e molto pulito dove la sfumatura alta crea il contrasto con i capelli più lunghi sopra. Adatto a uomini che amano il capello corto, questo tipo di pettinatura si può acconciare solo con un prodotto modellante.

Taglio capelli uomo con sfumatura bassa

Adatto per chi ha capelli spessi e mossi questo tipo di taglio con sfumatura bassa e il ciuffo, ha il pregio di mantere la chioma in ordine. Per gestirli a casa, oltrela spazzola e il phon basta un prodotto che aiutia a gestire il capello mosso.

Riga ciuffo e rasatura

La rasatura laterale e posteriore è adatta ai ragazzi. Lo scorso anno era molto di moda e continua a piacere, qui la vediamo con riga e ciuffo portato volutamente alto.

Taglio capelli uomo medio lungo con ciuffo

Realizzata da uno dei migliori hair style maschili di Londra, questa è una pettinatura maschile che si adatta all’uomo che desidera rinnovare il look con un taglio giovanile. Il ciuffo scomposto il capello liscio mandato all’indietro lateralmente minimizzano la stempiatura e creano un perfetto equilibrio con la barba lunga.

Capelli uomo all’indietro

Le tendenze o si seguono o vengono anticipate da quelli che sono considerati i migliori uomini di stile, fra i più noti c’è il modello inglese Richard Biedul, testimonial di Canali e tanti altri brand fra i quali Cucinelli o Massimo Dutti. Qui lo vediamo con una delle pettinature di tendenza che ben si adatta allo stile del gentleman moderno di qualunque età. Ideali per uomini dai 40 anni in poi, i capelli pettinati all’indietro con gel o prodotti che mantengono lo styling rientrano fra le nuove tendenze tagli e acconciature uomo 2020.

Look curato e giovanile per questi capelli grigi maschili pettinati all’indietro, mentre la barba anche qui è molto corta.

I capelli impomatati si porteranno anche per la prossima stagione fredda, non a caso il look degli uomini che amano lo stile elegante e giovanile saranno così come vedi nella foto.

Capelli lunghi uomo 2020

Se il taglio corto è sempre di moda il capello lungo dallo scorso anno è tornato protagonista fra le tendenze tagli uomo. Teste ricciolute, capelli di media lunghezza e codini si sono visti ovunque. Di esempi ne abbiamo visto tanti dallo street style alle passerelle ai capelli di attori e cantanti, ma la giusta via di mezzo vince sempre. Per esempio per un uomo giovane il capello medio lungo volutamente spettinato di Harry Styles può piacere.

Mentre per chi ha superato i 40 anni resta un bellissimo taglio uomo medio lungo da copiare, quello di Bradley Cooper

Ora hai visto 15 nuove tendenze sul taglio capelli uomo 2020, potrai scoprire altre novità sulla bellezza maschile sul nostro canale capelli, perché nessuno meglio delle donne ( oltre il parrucchiere) può aiutarti a scegliere il look più adatto a te.

Vedi anche:

Tagli capelli corti uomo 2020 20 tagli di tendenza

Capelli bianchi uomo tagli e tendenze

Tipi di barba corta o lunga 15 tagli alla moda