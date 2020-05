Capelli uomo. I migliori tagli di capelli uomo per il 2020: corti, lunghi, con ciuffo, mossi, vediamo tutte le idee e le tendenze per il tuo nuovo taglio.

Taglio capelli uomo 2020: capelli corti, con la riga e il ciuffo pettinato e spettinato, capelli mossi o anche lunghi… Che tu abbia 20, 30 o 50 anni non importa: rinnova il tuo look con questa guida ai nuovi tagli maschili di tendenza per uomini giovani, ragazzi e uomini giovanili di tutte le età.

Ecco i 100 migliori tagli e acconciature capelli uomo del momento tra cui scegliere per una rinfrescata al tuo stile.

Taglio capelli uomo 2020: le tendenze dell’anno

Se si dovesse cercare un comune denominatore per identificare la tendenza generale, si potrebbe dire che i tagli medi-corti sono alla guida: gli eccessi (in entrambe le direzioni) in fatto di lunghezza sembrano out, mentre sulle mezze misure si riesce a giocare molto restando nella chiave di uno stile creativo, definito e curato, con un po’ di vanità.

C’è da sbizzarrirsi: tagli con la riga, corti sfumati, rasati e con il ciuffo lungo, pompadour, ma anche portati in avanti a mo’ di frangetta o pettinati invece all’indietro e il ritorno dei capelli lunghi.

Diamo subito uno sguardo a quali sono le tendenze tagli capelli proposte dai migliori parrucchieri per uomo.

Taglio capelli uomo 2020 corti

Il taglio corto è facile da gestire, spesso non richiede nemmeno il gel ed è versatile per saltare dall’ufficio al tempo libero senza sembrare mai fuori luogo. La pensa così anche Elon Musk che sfoggia un taglio corto à la page sfumato laterlamente Fresco, giovane il taglio rasato ai lati e alla nuca con la chioma più lunga si adatta ai ragazzi Piacciono molto agli uomini maturi i capelli cortissimi stile militare di David Beckham. L’ex calciatore dopo la quarantena sfoggia un taglio molto corto e barba più lunga. Questo taglio cortio con riga di lato e ciuffo spettinato verso l’alto è la moda del momento ed è adatto per uomini giovani ma non solo. La tendenza capelli uomo 2020 punta però anche a tagli maschili corti pettinati all’indietro Tagli di capelli uomo 2019 con ciuffo Si conferma sicuramente fra le tendenze capelli moda il taglio corto e medio-corto con il ciuffo lasciato più lungo, da curare sempre con prodotti come le cere o le paste modellanti, più che col gel, per un effetto morbido ma curato. L’esempio perfetto per non sbagliare mai parte dal passato, l’uomo che desidera un taglio giovanile e ordinato non può rinunciare ai capelli perfetti di Pierce Brosnan, interprete di James Bond dal 1995 al 2002 Questo è un taglio moderno, giovane con ciuffo spettinato che cade di lato sulla fronte, la tendenza tagli capelli maschili 2020 predilige pettinature come questa che vedi in foto. Quando l’ispirazione arriva dalla moda difficile sbagliare con Giorgio Armani. Tutto è curato nei minimi dettagli, e anche una chioma giovane e spettinata come quella del pilota Ferrari Charles Leclerc, si trasforma in una pettinatura maschile senza tempo a testimonianza che l’abito su misura non conosce età. Con o senza barba, con le giuste proporzioni può valorizzare qualsiasi viso! Versatile e affascinante il taglio di capelli sfumato con ciuffo è intramontabile e sta bene a uomini di tutte le età Il ciuffo spettinato con capello corto ai lati o con capello medio lungo però è uno dei trend molto forte per il 2020. lo portano già così gli uomini di Instagram modelli o attori che anticipano le tendenze I capelli di Chris Hemsworth mostrano un look più ordinato ma allo stesso tempo moderno che ben si adatta con un volto più maturo e la barba corta. Per gli uomini giovani, ecco un bell’esempio di taglio moda rasato ai lati e con ciuffo liscio. Chi ha pettinato Zac Efron qui ha fatto leva sulle punte decolorate e uno styling scomposto e textured, simmetrico nel taglio corto ai lati e lungo al centro. Taglio Pompadour Rivisitato in più versioni il taglio pompadour rientra fra quelli che non passano mai di moda, piace ai giovani a agli uomini giovanili. Ecco le migliori idee da copiare. La rasatura laterale e il ciuffo ciuffo alto quasi come il pompadour caratterizzano questa pettinatura maschile. Taglio uomo capelli mossi Qui come vedi il taglio permette di pettinare i capelli in modo disinvolto e irregolare, per un carattere un po’ più ribelle. Indispensabile una chioma folta e sana, senza “vuoti”: si adatta meglio agli uomini che amano lo stile giovanile I tagli con capelli sfumati La sfumatura verso le basette è la cifra di un certo tipo di tagli moda, quelli che si chiedono al barber aggiornato e competente. Per esempio, con la riga ben definita e il taglio sfumato sui lati, oppure con la chioma portata all’indietro e la sfumatura che digrada verso il basso. Ispirazione americana per questo taglio corto sfumato ai lati, mentre i capelli più lunghi sopra consenteno di variare lo styling grazie all’uso di una cera modellante. Da vero gentleman questo taglio di capelli all’indietro sfumato ai lati O anche così sfumato dietro la nuca Tagli capelli uomo 2019 all’indietro Un taglio classico ma molto di moda tra i tagli di capelli maschili 2020, che ci fa pensare alle pubblicità americane degli anni ’90 ma si può declinare secondo tante diverse personalità è quello senza riga, con le ciocche pettinate all’indietro con un po’ di gel o di crema. Qui invece hai un esempio di come puoi portare i capelli pettinati all’indietro con la barba.Per realizzare l’acconciatura ti basta un prodotto per lo styling e le mani. Li portava così anche David Beckham che in tema di capelli (e non solo) è un’icona di stile indiscussa. Dimostra in questa foto come la barba curata senza eccessi si bilanci bene con un taglio piuttosto classico, ma non così “facile”, con le ciocche portate indietro senza troppo volume.