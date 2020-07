Capelli corti uomo, la tendenza dei tagli maschili punta al ciuffo riga e alla sfumatura laterale. Ecco il nuovo taglio capelli uomo in queste foto

Capelli corti per uomini di tutte le età, per rinfrescare lo stile per sembrare più giovane e per seguire la moda capelli maschili. Le tendenze Man hair sono queste.

Quindi se stai cercando un bel taglio di capelli corti per uomo, in questo articolo possiamo illustrare le migliori immagini di tagli per uomo. Ecco gli hair look maschili più richiesti dagli uomini.

Capelli corti uomo le tendenze 2020

Versatili, eleganti e facili da gestire i nuovi tagli capelli corti uomo passano da quello con ciuffo riga e sfumatura laterale più o meno alta. La scelta dipende dal tuo stile oltre all’equilibrio tra barba e capelli. Guarda ad esempio questo taglio pulito ordinato e con sfumatura alta e barba corta.

Tagli capelli corto uomo con il ciuffo

Il ciuffo è un grande classico, un taglio sempre alla moda che si adatta a tutti i tipi di capelli e ti consente di variare taglio e pettinatura a secondo della forma del volto. Quindi ciuffo corto, ciuffo più pettinato o spettinato sono i trend del momento a cui ispirarsi.vedi ad esempio i capelli di Chris Hemsworth

Ispira giovani e ragazzi il taglio di capelli stiloso del calciatore della Juventus Paulo Dybala. Il suo taglio sfumato ai lati e ciuffo lungo è una delle pettinature più richieste dai tifosi della squadra bianconera.

Un ciuffo può essere portato all’indietro, ad esempio si adatta ad ogni uomo elegante la pettinatura di Richard Madden con ciocca brizzolata.

Capelli corti uomo riga e ciuffo

Il più classico dei tagli maschile viene rivisitato sempre e comunque. Tuttavia un taglio di capelli con riga laterale e ciuffo di lato non passerà mai di moda. L’idea per una pettinatura corta diversa da copiare arriva dal modello Victor Nylander. Ciuffo corto riga di lato bassa e sfumatura alta. Questa è l’acconciatura ideale per chi ha capelli fini e lisci.

Da copiare è la pettinatura di Johannes Huebl, il quarantaduenne super modello tedesco marito di Olivia Palermo.

Un ciuffo lungo la riga di lato il tatuaggio piccolo sul volto contraddistinguono questo taglio corto per uomo che rispecchia i codici della moda del momento.

Anche in Italia abbiamo le nostre icone maschili. Di recente il premier Conte fa impazzire le donne. Il taglio di capelli di Conte è un classico riga di lato e ciuffo. Il premier ha sempre affermato di tagliarsi i capelli da solo.

Taglio uomo corto rasato

Passa il tempo ma la testa di lato con sfumatura rasata continua a piacere a uomini di tutte le età. Una delle tendenze estive in tema di tagli capelli per uomo e questo tipo di taglio corto che lascia il capello più lungo sopra mentre le sfumature laterali sono alte.

Ora hai visto i nuovi tagli capelli corti uomo, quelli più belli. Se vuoi scoprire di più puoi guardare tutti i tagli capelli su Donne sul Web

