Ecco tutti i tipi di biondo che porterai nel 2020: dall’inverno all’estate le migliori immagini di tagli colori e sfumature per capelli biondi, perché le vie del biondo sono infinite.

Diciamolo: i capelli biondi non passeranno mai, mai di moda. Almeno una volta nella vita probabilmente ci passiamo tutte, attraverso la voglia di una tinta bionda per cambiare look. Sta succedendo anche a te?

Abbiamo raccolto le ultime novità in fatto di taglio e colore: dai un’occhiata fra le nuove tendenze colore e tonalità capelli biondi, e ricorda che le colorazioni blonde vanno eseguite da mani esperte, che sappiano trattare i tuoi capelli con attenzione e gusto estetico, tenendo in considerazione la forma del viso, la carnagione e anche la frequenza con cui sei disposta a tornare in salone per “aggiornare” le tue sfumature, dal platino, all’oro, al miele!

Capelli biondo miele



Ideale per ogni tipo di taglio di capelli dal lungo al corto, la tonalità di biondo miele monocromatico, dorato, ramato, chiaro o con sfumature si colloca fra le nuove tendenze colore capelli dell’anno. Ecco una splendida tonalità di honey blonde realizzata con le tinture di Goodwell

Questo biondo miele cangiante (honey melt) di Paul Mitchell è semplicemente spettacolare. Non è facile trovare qualcuno capace di rifartelo uguale, ma ci si può sempre avvicinare… soprattutto se hai capelli lunghissimi come questi.

Ecco delle sfumature bellissime che trasformano in una colata di miele i capelli lunghi lisci: parte da una nuance di biondo più scuro e schiarisce progressivamente sulle punte e verso la zona del collo.

Biondo scuro

Un biondo scuro uniforme naturale può essere molto sofisticato ed elegante, meglio però se illuminato da una tinta calda come questo colore follayage di L’Oreal Professionnel.

Una delle tendenze capelli del 2020 è questa tonalità di biondo indefinibile, moderno, naturale eppure praticamente impossibile da trovare in natura: è un biondo scuro digradante con impercettibili sfumature rose gold e lo vedremo in giro sempre di più.

Guarda come la radice biondo scuro valorizza, a contrasto, le lunghezze schiarite: qui la luce non viene distribuita intorno al volto, come spesso si vede, anzi vengono lasciate in primo piano le ciocche dal tono più profondo.

Biondo cenere

Wella tratta una base castana virandola verso il biondo cenere con un effetto che davvero li fa sembrare capelli biondi naturali, chapeau!

Un colore classico è questo tipo di biondo cenere, ma per evitare l’effetto monocromatico meglio un gioco di contrasti fra tonalità chiare e scure

Colore biondo oro

Il taglio vintage a scodella realizzato per la sfilata di Ralph e Russo è una celebrazione assoluta del biondo oro più lucente: un capello liscio e forte e i giusti prodotti per lo styling valorizzeranno una sfumatura calda così piena.

Eleganza alla francese per questo biondo dorato messo in risalto da balayage dalle tonalità beige blonde

Fabio Salsa lo chiama Balayage Soleil: sfumature dorate più e meno chiare danno alla capigliatura riflessi paglierini, con punti di luce sulle punte accentuati dalle onde.

Capelli biondo chiaro

Se devi farti bionda, probabilmente vuoi che si noti: le tonalità più chiare senza sconfinare nel biondo ice sono fra le più gettonate.

Su un taglio medio come questo, il biondo chiaro freddo è perfetto. Sembra “facile”, ma le sfumature realizzate dal colorist sono molto attente e scongiurano l’effetto ” platinum ice”

Per i saloni di Aldo Coppola sono i toni caldi che illuminano il viso, con tonalità di biondo champagne

Ecco dei capelli biondi tinti come si deve, con il biondo chiaro freddo che spicca rispetto alle radici e valorizza uno dei tagli corti più comodi che puoi provare.

Sei in cerca di tagli capelli biondi nuovi ma non troppo chiari, con un colore mai visto? Guarda questo biondo pop corn ideato da Salvo Filetti per Compagnia della bellezza. Il bob all’altezza del mento con riga laterale lo esalta decisamente.

Biondo platino

Il platino è il biondo artificiale per eccellenza, dà un’idea di cura per se stesse dato che non può essere trascurato e può trasformare davvero l’aspetto di una persona.

Parliamo di capelli biondi corti: una testolina platinata così è qualcosa che non passerà mai di moda! Ordinato il taglio, curatissimo il colore, attenzione a non sciupare l’effetto con un make up troppo pesante.

Capelli chiarissimi come questi non sono per tutte, ma se hai la carnagione adatta non farti scappare questo platino freddo con accenti di sfumature pieno di luce (e di stile).

Radici cenere, lunghezze platinate: ecco una combinazione di colore che rivoluziona l’idea classica di tinta bionda.

Fra i nuovi tagli sfilati di tendenza, in questo guarda bene anche la colorazione: un punto di platino molto interessante, con sfumature che non si vedono su tutte le teste.

Biondo rame 2020

Esiste qualcosa di più affascinante dei riflessi ramati? Non occorre sempre rinunciare alla tonalità della della propria base per sfoggiare questo colore in tutte le sue declinazioni. Questo colore ad esempio ha una base bronde illuminata da sfumature copper blonde

Ecco un bel punto di biondo appena ramato, davvero particolare. Adatto anche alle rosse che vogliono passare al lato biondo della forza, senza perdere del tutto identità.

Il biondo rame può essere anche chiaro, ecco l’interpretazione degli haircolorist di L’Oreal.

Sfumature capelli biondi 2020

Ci sono casi in cui la vera particolarità, più che il punto di biondo o il taglio, è il modo in cui sono realizzate le sfumature fra biondi diversi. Ecco qualche esempio a partire dal biondo chiaro e scuro di Aldo Coppola.

Ombrè biondo oro e balayage per questi capelli lunghi ondulati con base castana chiara. L’effetto finale è super glam

Tutta la competenza di Ahn Co Tran per una chioma che mescola il biondo cenere con sfumature chiare più calde, senza eccessi.

Le sfumature biondo beige sabbia rendono molto bene su un capello castano. Qui gli hair colorist di Revlon mostrano come l’effetto finale è meno artefatto e naturale

La distribuzione delle gradazioni è davvero particolare in questo taglio lungo con frangia piena di Kemon: si scaldano sulle punte tutto intorno al viso creando un effetto notevole.

Qui il contrasto è teso al massimo: partendo da una base castana, le ciocche si schiariscono progressivamente dal centro della testa verso le punte, fino a digradare in un biondo platino che rende molto bene nelle pettinature medie come questo bob asimmetrico.

Lo si è già visto, ma non tramonta: le radici molto scure a livello visivo creano volume e consistenza. Funziona sui tagli corti, sulle lunghezze medie come questa…

…ma anche sui capelli biondi lunghi, come vedi: qui il contrasto tra radici quasi nere e chioma platino si arricchisce ulteriormente grazie alle sfumature dorate.

La tecnica che vedi si chiama geode hair e lavora su radici più tendenti al toni scuri e riflessi chiari che si “espandono” verso l’esterno; è difficile descriverlo, si fa prima ad ammirarlo in foto e magari direttamente in testa (Claude Tarantino)!

Gli hair styler di Schwarzkopf per ottenere questo effetto “blended blonde” cotonano le ciocche prima di applicare il colore. Il contrasto di toni è forte e vuole ricordare quei biondi luminosi che si vedono solo sui bambini (per ottenerli, la parola da dire al parrucchiere è babylights).

Le proposte più nuove per i capelli biondi corti, medi e lunghi sono tutte qui, e ne arriveranno ancora: torna a sbirciare di tanto in tanto!

