Tagli di capelli medi, corti e medio corto per ringiovanire il viso. Scopri le migliori idee e ispirazioni dei saloni in queste nuove immagini.

Capelli – Stai cercando i tagli di capelli giusti che ringiovaniscono il viso? Guarda quali sono le ultime tendenze capelli e scopri in queste foto il taglio che ti piacerebbe avere, a partire dalla media lunghezza che come sai, è quella più adatta per chi ha superato gli anta.

Tagli di capelli medi che ringiovaniscono

Il taglio più adatto a te lo dovrai scegliere con l’aiuto del tuo parrucchiere di fiducia, noi intanto ti facciamo vedere le immagini e ti diamo qualche consiglio in base all’età e forma del viso. Iniziamo da questo nuovo bob che regala l’effetto volume alla chioma grazie al taglio unico dei Saloni Coppola.

Se ti pace invece un tipo di bob alla parigina e con un colore di capelli più vivace, allora devi puntare su tagli carrè medio corti e mossi come questa acconciatura con sfumature rosse che vedi in foto.

Tagli di capelli medi il lob

Sul taglio medio lungo si può scegliere tra bob o lob. Vediamo cosa è e cosa significa lob. Abbrevazione del “bob lungo” nella lingua inglese, il lob è un caschetto la cui lunghezza va dal mento alla clavicola.

Si tratta di un taglio versatile che ben si adatta a tutte le età dalla ragazza giovane alla donna over 40 oppure over 50. Infatti il taglio lob liscio o mosso, non conosce età e si adatta a tutte le forme del viso. Ne sono un valido esempio queste due foto a confronto, la giovane cantante Selena Gomez e la bellissima attrice Jennifer Lopez

Esistono diverse varianti degli haircut lob, da quello liscio mosso scalato, al taglio sfilato o asimmetrico fino a quello elegante con riga e ciuffo lungo adatto ad un volto maturo e a una donna che predilige pettinature eleganti e facili come questa in foto.

Il taglio di capelli shag o shaggy

Scelta di tendenza se il taglio e fatto bene, lo shag haircuts o shaggy è un taglio di capelli medi scalati che prende ispirazione dagli anni settanta. La domanda è questo taglio può ringiovanire un viso over 50? La risposta è si basta guardare le ultime foto dell’attrice italiana Monica Bellucci che sfoggia un caschetto shaggy



Tagli corti per ringiovanire il viso

I capelli corti ti tolgono dieci anni? Non è proprio così, diciamo che contruibuiscono molto ad avere un look più giovane, oltre al vantaggio di avere un taglio di capelli pratico e adatto al periodo della menopausa, quando la chioma perde consistenza e spessore.

Tra i tagli di capelli giovanili, troviamo: pixie e capelli corti scalati come questo ad esempio questo in foto con pettinatura volutamente spettinata.

Medio corto, adatto per i capelli fini e valorizzato da un biondo con sfumature champagne, questo tipo di taglio porta la firma di Stefano Lorenzi Hair designer dei saloni di Aldo Coppola.

E infine accanto ai nuovi tagli pixie per i capelli 2020 – 2021 c’è il ritorno del taglio molto corto alla maschietta. Ecco le idee degli hairtylist di WELLA

Perché hai bisogno di un taglio giovanile

Tutte le donne sentono la necessità di cambiare look, molte sono sempre insoddisfatte anche quando escono dal parrucchiere. Un taglio di capelli giovanile ha il potere di rinvedire la femminilità, e con questo farti sentire più sicura. Non tornerai indietro nel tempo, ma taglio di capelli colore e una bella piega sono l’arma giusta per migliorare il tuo aspetto.

