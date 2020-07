Capelli corti scalati in 11 immagini. Pixie, capelli lunghi dietro, corti davanti e taglio cortissimo. Ecco i nuovi tagli corti donne estate.

Per te che stai cercando i capelli corti scalati, abbiamo scelto le nuove foto dei nuovi tagli corti donna a cui ispirarti. Quindi che tu abbia 20 o 50 anni poco importa, la scelta di un taglio corto si fa in base alla forma del viso seguendo le ultime tendenze capelli con l’aiuto del parrucchiere.

Tagli corti scalati alla maschietta

Probabilmente avrai notato che il taglio corto alla maschietta è tornato di gran moda. Per iniziare ti suggeriamo questo taglio scalato liscio a la garçonne molto femminile grazie alla frangia laterale e volume alla radice

Volutamente sofisticato e valorizzato da una tonalità di biondo sabbia, il taglio alla maschietta con styling mosso alla radice di ASH per WELLA.

Sobrio, raffinato, questo tipo di taglio molto corto con riga laterale rende bene su un viso giovane e meno giovane.

Qui vediamo invece un taglio corto alla francese. Valorizzato da un bellissimo castano ramato, un taglio così si gestisce con le mani e un prodotto per capelli.

Tagli capelli corti scalati il pixie cut

Molti tagli di capelli sono ispirati al taglio pixie. Qualunque età tu abbia non aver paura di osare con un tipi di taglio diversi dalle lunghezze irregolari.

Il taglio pixie cut che sta bene a tutte non esiste, esiste il nuovo taglio pixie con ciuffo lungo che il parrucchiere può creare per te. Ecco la foto

Stai cercando un taglio di capelli per donne over 50, e ami i capelli corti? Eccoti accontentata con questa foto che mostra come le ciocche colorate valorizzano i capelli grigi e ti tolgono 10 anni. Naturalmente anche il trucco fa la sua parte

Capelli corti scalati lunghi dietro

Più corti davanti e lunghi dietro, questo è il taglio di tendenza dell’anno. Ci sono diverse versioni di questi tagli scalati, in particolare si distingue quello dei saloni Coppola. Ecco la foto.

Qui vediamo anche l’altro lato di questo bellissimo taglio corto scalato

Come vedi le idee per i tagli corti scalati non mancano, oltre queste foto ti proponiamo comunque le migliori idee e tendenze capelli e tagli di capelli su Donne sul Web

