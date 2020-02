Hai i capelli castani e vuoi cambiare colore o aggiungere qualche sfumatura e magari cambiare il taglio? Eccoti i nuovi colori capelli castani 2020 e i tagli di tendenza.

La tendenza capelli castani 2020 predilige colori naturali, tonalità scure come il caffè, il cioccolato e quelli più chiari come il nocciola e il caramello. Spesso arricchito da qualche riflesso il capello castano ha il pregio di non subire la moda.

Per quanto riguarda il taglio i trend del 2020 puntano ai capelli medi e a quelli corti.

Naturalmente come per ogni cambio di colore il consiglio del parrucchiere è fondamentale per ottenere il look più adatto alla tua carnagione. Ecco intanto qualche idea e foto per chi ha la chioma castana.

Capelli castani 2020, le sfumature rosse

Una tendenza che piace molto in questo momento sono le balayage raspberry realizzate sulla base di castano cioccolato molto scuro. Lo vediamo in questa tinta su chioma scura e taglio medio realizzata dal team di Wella. Si tratta di una colorazione vicina al rosso mogano e che come molte sfumature viene passata a mano libera a partire dalla radice o solo solo sulla lunghezza dei capelli.

Sulle sfumature rosso acceso ottenute tramite le erbe tintorie ha puntato anche Compagnia della Bellezza nella collezione 2020. Lo vedi qui in questo taglio medio corto sfilato dove il rosso valorizza il ciuffo laterale.

Capelli castani 2020, le sfumature chiare

Per valorizzare una chioma castana ci sono diverse tecniche di colorazione e scuole di pensiero. Per i saloni parigini di Maniatis a valorizzare la chioma castana saranno i riflessi caldi e il taglio carré francese con piega mossa ondulata.

Per la primavera estate 2020 invece i contrasti diventano audaci, tornano di moda le ciocche chiare sui capelli scuri.

Naturalmente ogni hairstilyst da una sua interpretazione di questa nuova tendenza. Quella che ci ha colpito di più in termini di armonia cromatica è stata realizzata da Salvo Filetti. A detta sua il castano di tendenza del 2020 spazia dalle nuance ebano, a quelle testa di moro per arrivare alle nuance del caffè macchiato. Splendido anche il taglio medio e la piega mossa.

Capelli castani e riflessi castani

La tendenza dei riflessi tono su tono rende invevitabilmente più naturale l’effetto delle schiariture su i capelli. Senza dubbio una bella chioma castana scura può essere valorizzata da balayage tono su tono come puoi vedere in questa foto.

Non dimentichiamo che oltre il colore il taglio fa la sua parte. Un bel taglio medio come come questo nuovo bob lanciato dai saloni di Aldo Coppola fa la differenza.

Ora sai quali sono le tinte castane e le sfumature di tendenza del 2020. Troverai comunque altri tagli colori sul canale capelli Donne sul Web

