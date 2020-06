Tagli capelli corti estate 2020. Ecco le tendenze donne in 37 immagini.

Ecco le foto dei nuovi tagli corti estate 2020: dal corto scalato al taglio alla maschietta, femminile e chic, per la stagione calda hai da scegliere tante nuove idee per la testa… e magari anche un colore diverso che va a illuminare la chioma e valorizzare la carnagione.

Ci sono tagli di capelli corti per tutte le età fra cui scegliere: dal corto al medio corto, al capello alla garçonne liscio o mosso, puoi trovare qui le nuove idee dei saloni italiani e stranieri.

Tagli capelli corti alla maschietta

C’è un grande ritorno del taglio francese per la primavera estate 2020: può essere liscio o mosso e si porta con la frangia oppure con il ciuffo di lato. Cambiare lo styling dipende da te: lo vedi in queste immagini di tagli e colori merito di Mauro Galzignato, hairstylist di Kemon Italia.

Fai caso al colore: a prima vista monocromo, ha invece sfumature ricche ma naturali quasi come i colori della terra, che generano movimento e morbidezza.

La parità di genere, anche sul lavoro, può passare persino attraverso un’acconciatura decisa e versatile: in questo caso il taglio è pettinato con la riga laterale e un ciuffo ordinato.

Intermède propone un corto boyish magistrale, in cui le ciocche sono regolate attentamente sulla sommità della testa a formare un accenno di frangetta, mentre sui lati il taglio è essenziale. Facilissimo da mantenere, dona a chi ha un viso sottile e simmetrico.

Sul taglio corto alla garçonne si può giocare tantissimo con la tinta. Questa versione con undercut, oltre ad avere una bella linea, ha una tonalità incredibile, difficile da definire con il nome di un colore: la parola adatta è “metallica”.

Questo è un taglio molto parigino: comunica quell’allure elegante e priva di fronzoli che siamo abituati ad attribuire allo stile francese. Va regolato spesso in salone per evitare l’effetto “gonfio”.

James Longagnani di James Hair Fashion Club propone un taglio alla maschietta con frangia scomposta, che ha un aspetto appena un po’ “selvaggio” mentre è stato pettinato con cura grazie ai prodotti per lo styling di Sebastian Professional, partner Wella.

Tagli capelli corti scalati

Soprattutto sui tagli corti per l’estate 2020 le scalature si confermano vincenti, dato che garantiscono movimento e corpo. Ma ci sono molti modi per intendere un capello corto scalato. Ecco alcuni esempi.

Il lusso oggi è sostenibilità ma anche tanta solidarietà. Da qui nasce il progetto #inmanisicure Di Compagnia della Bellezza e L’Oréal Professionnel che insieme hanno realizzato il protocollo di sicurezza degli operatori e dei clienti all’interno dei saloni, indispensabile a causa della pandemia Covid. La collezione proposta punta all’idea di una bellezza sempre più naturale e tagli mirati per ogni forma del volto.

Le schiariture solo sulle punte del ciuffo scalato evidenziano il modo particolare in cui sono trattate le diverse lunghezze di questo nuovo taglio di capelli medio corti.

Dai saloni Aldo Coppola ecco un taglio medio corto scalato caratterizzato da linee soft dal sapore anni ’70: il volume si concentra sulla sommità della testa per diminuire lungo le code e dare un’immagine sbarazzina e femminile. Il colore, qui molto scuro, è nella chiave della semplicità.

Chi ha apprezzato il ritorno dei tagli ispirati al mullet amerà questo taglio corto davanti e lungo dietro, scalato su tutta la testa, che si accompagna bene alle meches chiare su base castana.

Salvo Filetti per Compagnia della Bellezza schiarisce le punte con tonalità a forte contrasto per una scalatura che definisce “intarsiata”. Adatto a un volto ovale, spigoloso o tondo-quadrato, è un taglio pensato per chi ha voglia di accorciare la chioma con dolcezza: infatti si chiama natural sweet pixie.



Anche un carré corto può essere sfilato, e guadagnare texture da una colorazione cangiante. Facile da gestire in estate, questa scelta si addice sia a chi ha un volto giovane, sia a chi ha superato i 40 o i 50 anni perché, pur essendo un taglio corto, non “scopre” troppo il viso e ha linee morbide che riempiono il profilo.

Deriva dal pixie cut questa proposta di Framesi per un taglio corto scalato. Per valorizzare al meglio questo genere di tagli devi fare attenzione allo styling: dai movimento e separa le ciocche.

Variazione sullo stesso tema: le ciocche scalate e decisamente sfilate qui prendono movimento non solo dal taglio, ma dallo styling e soprattutto dal colore, che va schiarendo progressivamente dalla radice alle punte.

Liscio scalato il taglio caratterizzato da ciocche colorate questo taglio carratterizzato da ciocche colorate non passa inosservato.

Tagli capelli corti con frangia

La frangia dona personalità e fa molto per i lineamenti, valorizzando i punti di forza e attirando l’attenzione sugli occhi. Forse i tagli corti con frangia vincenti non sono poi tantissimi, ma vale la pena cercare: guarda le proposte più recenti.

Una frangia corposa e irregolare è il fulcro di questo taglio grafico ravvivato da una bella tinta ramata, con i toni più chiari che si concentrano sul davanti e sulla sommità del capo.

Il biondo platino esalta questa pettinatura corta liscia ordinata con frangia di lato (Saint Algue). Per mantenere un taglio come questo devi farti spiegare bene come asciugare i capelli e soprattutto che prodotti scegliere per tenere le ciocche al loro posto.

Qui vedi un liscio corto impeccabile, ispirato a Twiggy e all’iconografia degli anni ’60-’70: i capelli corti sulla nuca e intorno alle orecchie hanno tutto il volume nel ciuffo esagerato che parte da un lato della testa e copre tutta la fronte. Non facile da gestire a casa, ma sicuramente di grande fascino!

Esibisce un maxi ciuffo e uno styling facile da gestire, questo corto scalato di Salvo Filetti. Puoi portare il ciuffo come in foto, ma anche pettinarlo all’indietro

Sempre parlando di fronte coperta, un corto particolarissimo dove tutta l’attenzione è concentrata sulla frangia piena che parte dalla sommità della testa, mentre ai lati le ciocche quasi “spariscono” appena sotto la linea del mento (Framesi Survivor).

Frangione sfilato, e tutto il resto tagliato corto in modo armonioso. Questo taglio dai saloni Fabio Salsa non ha età e dona sicuramente anche aut viso un po’ maturo, magari aiutando a nascondere qualche ruga.

Molto originale questa frangia che finisce per sconfinare su un lato in un ciuffo asimmetrico. Non è un taglio che si vede tutti i giorni, e il biondo chiarissimo aiuta a dare l’effetto un po’ algido (Framesi).

La frangetta cortissima ha sempre il suo fascino, anche quando è irregolare e sfilata come in questo taglio cortissimo di James Hair Fashion Club per Wella. Molto facile da mantenere, ma attenzione a non lasciare “appiattire” troppo la chioma.

Molto giovanile in primo luogo per il colore, ma anche e soprattutto per le linee geometriche e la frangetta corta, questo taglio richiede una certa personalità e un viso dai tratti fini e regolari.

Tagli corti all’indietro

Il bello del corto, per chi è abituata alle chiome lunghe, è potersi passare le mani fra i capelli e portare le ciocche indietro con naturalezza, senza incappare nei nodi. Ecco alcuni tagli che invitano a farlo ogni mattina.

Se ti piace il volume, qui vedi un taglio corto portato all’indietro sul lato, con il ciuffo importante che rompe felicemente la simmetria e ricade sullo zigomo. Il colore naturalmente è qualcosa di unico (Hairstylist Toni Pellegrino).

Ispirazione punk per questo corto tutto particolare: le sfumature di azzurro sottolineano il taglio undercut, cortissimo ai lati, mentre il ciuffo centrale portato all’indietro può essere pettinato in molti modi, a tutto volume.

Tagli corti mossi

Per le vere ricce a volte trovare un taglio corto capelli mossi convincente è davvero difficile. Un parrucchiere esperto però saprà prevedere come i tuoi capelli mossi o ricci reagiranno e ti consiglierà probabilmente qualcosa di simile alle foto che stai per vedere.

Ecco un esempio ben riuscito, certamente il biondo platino lo fa risaltare ma non sfigura nelle altre nuance. Da stropicciare con la mousse.

Esce dai saloni di Toni&Guy questo taglio mosso scomposto irresistibile: le ciocche arricciate e più lunghe creano un movimento unico che rivela l’idea di un hair stylist di livello, per non parlare del colore che non si vede tutti i giorni!

Così puoi pettinare un corto garçonne se hai i capelli mossi (e anche se non ce li hai, ma hai un bravo parrucchiere e sai sfruttare i suoi consigli): taglio e colore Mitù.

Se preferisci una linea più classica e morbida, puoi provare un taglio medio-corto mosso come questo, valorizzato da shatush biondo chiaro su una tonalità di biondo più calda.

Perfetto per uno stile un po’ androgino e sbarazzino, questo taglio corto mosso naturale avrà sempre un piacevole effetto “spettinato ad arte” dovuto al modo in cui le ciocche sono tagliate e acconciate. Accenti rosati illuminano il biondo della base.

Il corto fa estate, non trovi? E con i tanti tagli e colorazioni frizzanti che ti abbiamo proposto di sicuro avrai trovato qualche buona idea per prepararti alla nuova stagione. Per tanti altri suggerimenti continua a seguire il canale capelli di Donnesulweb.

