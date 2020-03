Taglio di capelli medio sempre all’altezza del mento per il nuovo bob mosso con frangia che sfiora le sopracciglia e valorizzato da un colore rosso rame creato dal team artistico di Italian Style Framesi.

Il carré alla francese

Da quello scalato, al taglio grafico, al taglio mosso con riga al centro al taglio di capelli da perfetta parigina, il carré per i parrucchieri francesi è il taglio medio per eccellenza a cui le donne non possono rinunciare. Qui lo vediamo in versione corta con riga al centro e ciocche mosse naturali che donano spessore a un capello fino.

Grandi interpreti del taglio di capelli alla francese sono i saloni parigini di Jean-Marc Maniatis, considerati ” Haute couture dei capelli” Qui in questa foto ci mostrano come un carré liscio grazie al taglio riesce comunque a dare movimento.

Il bob liscio con frangia e ciuffo laterale

Molti tagli medi presentano acconciature con riga e ciuffo e frange scalate. Si va dalla semplicità del capello dritto, a pettinature lisce su capelli lucidi e brillanti come questo bob medio corto di Framesi Italian Style Energy. Qui una tinta viola su base scura dona ulteriore carattere al taglio pieno e angolato.

Puntano sulla semplicità del taglio midi a contrasto con una frangia scalata gli Hairstyles di Wella Mitù. A valorizzare il taglio di capelli c’è la nuance di castano illuminata dalle sfumature chiare.

Tagli capelli medi, bob mosso

Con la frangia o senza molte acconciature medie per la primavera estate sono mosse. Ci sono quelle con teste ricce dall’effetto naturale, ad esempio questa foto di ASH Wella da l’idea di una pettinatura estiva messa in risalto da un biondo sabbia oro e da un taglio bob destrutturato.

Lo stesso tipo di taglio consente diverse declinazioni dello styling, per esempio con un mosso più ordinato come questo.

Un caschetto mosso con dallo stile naturale ma al contempo elegante messo in risalto da una nuova tinta bionda scura è questo bob in foto proposto da saloni francesi di Fabio Salsa.

Ancora più particolare grazie al taglio scalato, è questo bob mosso con una piega volutamente spettinata che mette in risalto le schiariture effetto naturale su base castana.

Queste foto che hai visto sono le tendenze top tagli medi bob e carré primavera estate 2020, tuttavia ci saranno altre novità che troverai solo sul canale capelli di Donne sul Web

