Capelli: lob, bob e carré, i 7 tagli moda per ringiovanire il viso

Tagli capelli bob 2022: ci sono anche il lob e il carrè. Come scegliere? Ecco più di 7 esempi dai tagli di moda per valorizzare il proprio viso.

Bob lob o carré ? Sembrano simili ma non lo sono, il bob può essere paro o asimmetrico corto o sotto il mento, il lob anche scalato, mentre il carrè alla parigina è il taglio per eccellenza. Cosa li accomuna? Sono i tagli di capelli che tornano sempre di moda e possono ringiovanire un viso di qualsiasi età. Ma in italiano si chiama caschetto..

Questo tipo di taglio di capelli è quello più amato da tutte le donne, almeno da quelle che amano sfoggiare capelli di media lunghezza.

Attente però a scegliere, ogni lunghezza viene adattata al viso e al tipo di capelli. Ad esempio per una chioma poco folta e capelli fini è meglio puntare su un carré scalato ma non troppo come questo Shaggy Lob con schiariture bionde.

Un taglio liscio e paro con riga al centro è adatto a un volto senza rughe, e quello con frangia va studiato con il parrucchiere a secondo della forma del volto, ma la frangia è da evitare se si portano gli occhiali.

Ma andiamo per ordine con le immagini che ci mostrano i migliori tagli medi del momento.

Bob corto e medio 2022

Il taglio scalato dégradé valorizza i capelli fini e la chioma spessa. Questa bob corto dietro destrutturato e con la piega mossa è la soluzione perfetta per ogni tipo di capello.

Il carré corto o medio che sfiora le spalle, scalato o paro in stile anni 90, è la tendenza dell’anno. Meglio se portato con riga di lato e con una leggera scalatura come vediamo in questo taglio medio creato dai parrucchieri di Wella Hair professional

Il taglio lob o long bob 2022

Uno dei migliori tagli lob lo ha fatto Salvo Filetti su capelli di un bellissimo colore bronde esaltato da balayage. Si tratta di un tipo di pettinatura facile da portare, adatta a capelli sottili ma anche ad una donna che ha superato gli anta, oltre naturalmente a un volto giovane e una chioma folta.

D’ispirazione parigina il lob lungo scalato con frangia aperta e messo in risalto da una bellissima tinta castana con balayage tono su tono.

Il vantaggio del taglio di capelli di media lunghezza è innegabile, si possono legare, fare acconciature o portare una testa tutta riccia. Ecco come cambia la pettinatura di Jennifer Lopez dopo il lob creato dall’haistylist delle star Cris Appleton.

Bob o carré 2022

Il taglio bob o il carré sono la stessa identica cosa con piccole varianti di stile, in italiano lo chiamiamo caschetto. Tuttavia i parrucchieri propongono ogni anno diverse tipologie di styling per il bob o il carré, liscio, mosso, con ciuffo frangia o scalato come per esempio come questo caschetto biondo dei saloni francesi di Camille Albane

Un taglio di capelli o un cambio di colore però vanno fatti su misura, a maggior ragione quando bisogna nascondere qualche inestetismo come le rughe o valorizzare la propria carnagione.

Uno dei tagli medi più amati è questo caschetto più corto dietro. Il taglio di capelli più nuovo è il bob mosso con il ciuffo e le punte più lunghe davanti.

