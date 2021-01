Balayage, ombré, foilyaged per illuminare i capelli castani, scuri, biondi o rossi, e tante sfumature colorate da copiare per il colore capelli 2021. Ecco quelle che vanno di moda ora.

Ogni parrucchiere ha la sua tecnica, ma dare luce ai capelli resta comunque un punto fermo. Per quanto riguarda il colore per l’inverno si parla di naturalezza, ricchezza di riflessi, capelli colorati con sapienza… insomma, si parla di balayage, ombré, camouflage babylights, foilyage, e ancora colore, contrasto e sfumature!

Tutte tecniche da hair stylist, che non puoi realizzare in casa: vediamo cosa propongono i migliori parrucchieri su Instagram.

Balayage 2021 tendenze

Con le nuove tecniche di schiaritura tutti i tagli di capelli (dal lungo al corto o medio) guadagnano in fascino e brillantezza e senza dubbio anche in stile, dato che la tendenza di dare luce e scharire la chioma — creando nuove colorazioni dai contrasti degradé o netti e decisi — continua anche in inverno. Eccole tutte le migliori foto e idee da copiare in base al tuo colore dei capelli.

Balayage biondo

Il balayage biondo sta bene su ogni tipo di capello da quello spesso alla chioma fina, al taglio medio o corto. Dona luce a chiome bionde, diventa splendido sui capelli lunghi castani se fatto a regola d’arte come questo che vedi in foto. Qui le ciocche più chiare davanti illuminano il viso mentre le sfumature valorizzano il resto della chioma.

Capelli ombré le nuove sfumature per capelli biondi

Il ritorno del biondo platino oltre ai capelli ombré, tornati in auge già dallo scorso anno, valorizzano i una tinta biondo dorato. L’effetto finale dona luce e si fonde perfettamente con teste bionde senza lasciare stacchi in fase di ricrescita dei capelli.

Colore capelli 2021 schiariture e sfumature davanti

La tendenza del momento sono le schiariture a fasce davanti che illuminano il viso. Belle le sfumature blonde su i capelli lunghi ondulati e base castana biondo scuro caramello.

Il nuovo effetto luce che crea una cornice luminosa attorno al tuo volto. E’ la nuova tecnica lanciata da Salvo Filetti per Compagnia della Bellezza. Le schiariture davanti stacccate dalla radice si fondono con il resto della chioma vengono fatte su qualunque tipo di taglio di capelli. Ad esempio sui un tagli lob come questo che vedi nell’immgine.



Balayage capelli castani e scuri

La capigliatura di un castano profondo e ricco è sempre sul podio, e lo è anche nei trend per i colore capelli 2021. Per ravvivare l’effetto monocromo e valorizzare i riflessi, la schiaritura che si ottiene col balayage è un’ottima idea e aiuta a rinnovare il tuo stile senza rivoluzionare la tua… identità di mora.

Guarda questo balayage ombré leggero con sfumature e riflessi di rosso rame sui capelli scuri lunghi con onde quasi naturali, create con la piastra per rendere lucidi i capelli.

Qui il colore di base è un castano caldo sul quale l’hair colorist ha applicato schiariture biondo rame per ottenere poi una tonalità d’effetto, valorizzata dalla piega a onde.

Balayage caramello

Questo è un colore facile dall’effetto naturale: le mèches degradè su capelli castani con sfumature caramello donano luce alle chiome senza esagerare con il contrasto.

Non solo onde ma anche capelli lisci, per le sfumature caramello con un colore che illumina una chioma castana scura e lunga. Ecco l’esempio in foto.

Camouflage balayage

Questo invece è il nuovo balayage, quello che dagli hairstylist viene chiamato camouflage balayage, anche se in sostanza è la stessa cosa: qui la radice scura in realtà è blonde a contrasto con capelli ondulati platino. Sicuramente d’effetto!

Bellissimo e da provare questo foilyage biondo caldo e freddo su base castana. Qui sono state usate più tonalità diverse a seconda delle zone: si crea così un effetto di ombre e luci molto… autunnale. Il taglio scalato che rende la chioma più sottile in fondo valorizza il colore.

Balayage biondo e schiaritura capelli chiari

Se sei bionda puoi fare lo stesso il balayage? Certo che sì! Il bello della tecnica del balayage è che si può fare su qualsiasi base e su qualunque taglio: il tuo biondo miele può diventare un platino-dorato sulle punte, per esempio. Se sei più scura, puoi ugualmente “aggiungere” il biondo sulle punte.

Ricorda solo di rivolgerti a un parrucchiere competente, che sappia valutare il grado di freddezza della tua tonalità di base, per donare alla chioma il contrasto più giusto tra le varie tonalità di biondo.

Qui vediamo un balayage su base bionda e sfumature biondo platino sulle punte. Un colore che viene valorizzato dal movimento dell’acconciatura.

Balayage rosso

Il rosso è decisamente il re in fatto di colore capelli inverno, e se hai voglia di riflessi rame puoi senz’altro provare il balayage ramato nelle sue varie declinazioni. Funziona sia partendo da un rosso naturale che tingendo le lunghezze.

Dal rosso al biondo: questo effetto è bellissimo! In questo caso il gioco dei toni è fitto e parte dalla radice: viene gestito per piccole ciocche in modo da dare un mélange di riflessi su tutta la lunghezza, che diventano sempre più uniformi verso le punte chiare.

Bisogna avere una chioma folta e lunga (o le extension) e il carattere giusto per sfoggiare un colore di capelli dai contasti decisi come questo rosso intenso con sfumature biondo dorato sulla chioma ondulata.

Di gran moda anche il capello con radici scure e ciocche colorate con nuance di rosso mogano o rosso acceso come puoi vedere su questo red ombré.

Qui la tecnica di schiaritura delle ciocche usa tonalità diverse di tinta ramata per un effetto luminoso: la base vira più verso il prugna e la luce color mandarino si concentra verso il centro e le punte, pettinate a onde naturali.

Per ravvivare un castano un po’ spento, anziché tagliare puoi provare a illuminare la chioma con riflessi cannella e rosso tiziano come vedi in questa proposta.

Balayage – foilyage e meches su capelli corti e medi



È vero, di certo hai visto fra le tendenze capelli 2021 tante chiome lunghe, con le punte morbide che ricadono oltre le spalle… ma il balayage si può fare sui capelli corti medi o scalati e sui tagli moda più in voga, è sufficiente una lunghezza all’orecchio per ottenere un buon risultato.

Su un carré mosso ecco un balayage-ombré con riflessi rosso mogano. Questa soluzione valorizza molto sia il tipo di taglio sia lo styling leggermente “spettinato”, che rischierebbe di perdere mordente senza un colore che lo evidenzi.

Un balayage biondo dà molto movimento a un taglio medio dritto come questo. Pettinali poi con le cera o un olio in crema per mantenere queste onde come appena uscita dal salone.

Un bob liscio corto dietro e lungo davanti schiarito ringiovanisce il viso. Qui il biondo è chiaro e quasi nasconde la base, che però “spunta” ogni volta che le ciocche si muovono.

Per valorizzare un bob con onde sono stati usati riflessi ramati su base castana scura. Questo è un taglio molto amato già dalla scorsa stagione e prende decisamente carattere con questo gioco di colore e di trama.

Per seguire l’ultima tendenza capelli inverno 2021, ci sono i capelli grigi argento ombré-balayage dalla differenza marcata, che schiarisce fino al platino. Le onde non sono insidpensabili: anche lisciati a piastra sarebbero ugualmente bellissimi.

Un’idea ancora più nuova? Queste sfumature pink su base castano scuro e taglio medio, di tendenza anche per l’autunno inverno. Se lo vuoi provare, ricorda di nutrire i capelli con regolarità perché non appaiano troppo secchi.

Perché il balayage è comodo da gestire

Un vantaggio del balayage per le indecise è che la ricrescita più scura non “rovina” il lavoro: se vi stufate delle sfumature, potete semplicemente lasciar crescere i capelli senza proseguire con la schiaritura e non rischierete nessun effetto antiestetico, né sarete costrette a un taglio drastico per liberarvi della tinta.

La differenza tra balayage, capelli ombré, mèches e shatush

Sono tutte tecniche per creare sfumature di colore, ma la differenza sta nel modo in cui vengono realizzate e di conseguenza nell’effetto finale. Il balayage si fa suddividendo la chioma in cinque sezioni e su ciascuna applicando il prodotto schiarente a pennello, secondo una forma a stella.

L’ombré hair è una scoloritura sfumata che crea delle ombre “tattiche” utilizzando due o al massimo tre tonalità digradanti dallo scuro al chiaro; è una pratica leggermente differente dalla schiaritura capelli del balayage perché si ottiene “disegnando” una V con il pennello sulle punte delle singole ciocche.

L’effetto dell’ombré hair è naturale e leggero, più graduale rispetto allo shatush (che invece genera una scoloritura più netta e dritta su tutte le punte) e si può fare su qualsiasi base.

Le mèches, cioè i colpi di sole, sono infine ciocche scolorite a contrasto, decisamente più chiare della base e in genere trattate su tutta la lunghezza; sono quelle che si fanno facendo uscire le singole ciocche da una cuffia forata, per intenderci.

