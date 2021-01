Capelli 2021 ecco le immagini e tendenze dei i nuovi tagli di capelli corti medi mossi e lisci, per per chi ha la chioma grigia argento o biondo platino.

I tagli capelli 2021 corti e medi con frangia e senza frangia, non trascurano il ritorno dei capelli grigi argento oltre al nuovo biondo freddo. Le tendenze infatti puntano a valorizzare le chiome color platino con tagli corti femminili e dallo styling messy o liscio scalato, oltre le acconciature per capelli medi facili da gestire.

Dal taglio corto ai nuovi tagli di media lunghezza vi proponiamo foto e idee per le donne giovani e donne mature che amano portare capelli grigi naturali, argento o platino.

Tagli capelli 2021 platino

Tra i nuovi colori capelli 2021 spunta il biondo winter di Kemon Italia. Una tinta ideale per i tagli di pixie e per gli accostamenti cromatici della moda invernale oltre ad essere una ottima base per chi ha voglia di osare con i capelli colorati

Lo stesso identico tipo di taglio corto si trasforma infatti in pettinature dallo styling liscio ordinato con ciuffo laterale. Mentre per realizzare questo particolare colore di capelli, pastello sono state usate tinture temporanee.

Tagli capelli corti 2021 grigi

Le nuove tinte per capelli grigi presentano sfumature lucenti e contrasti dagli effetti metallici e adatti per un look sbarazzino e più giovanile. Ne sono una dimostrazione i nuovi tagli corti scalati con sfumature argento proposti dagli hair stylist di Wella Mitù.

Tagli capelli medi 2021 grigio e argento

I tagli medi abbandonano il classico cashetto paro per lasciare spazio al french bob corto medio scalato, mentre il bob destrutturato prende ispirazione dallo stile dei Daft Punk.

A farla da padrone sarà comunque il taglio medio mosso che dona volume e movimento alla chioma. Il lob, ovvero i tagli la cui lunghezza arriva fino all’altezza delle spalle restano di tendenza anche per il 2021.

Capelli tagli scalati 2021

E infine, a prescindere dal colore dei capelli Il taglio scalato lungo medio o corto a differenza dei capelli pari offre tanti vantaggi per mettere in risalto una testa liscia o riccia. Tuttavia chi vuole cambiare e dare ulteriore luminosita alla chioma grigia può puntare su una nuova tintura in grigio argento color perla, come questa in foto.

Tagli capelli grigi per donne mature

Evitare di tingere i capelli e lasciarli grigi può essere la soluzione migliore. Tuttavia il consiglio più serio che possiamo darvi, non è cercare su google ” tagli per over 50 o 60” ma valutare insieme al parrucchiere che tipo di taglio e tintura scegliere in base ai vostri capelli.

Un bel taglio e una testa con balayage più scure possono infatti possono valorizzare un volto maturo e renderlo più giovanile. lo dimostra la 55enne blogger americana Nikol Johnson che proprio sui capelli grigi e su come reinventare la bellezza dopo gli anta ha scritto un libro, ed oggi è una delle più note influencer over 50

Le immagini che ti abbiamo mostrato sono le ultime tendenze capelli 2021 taglio e colore per chiome grigie, argento o biondo platino nel mezzo ci sono anche i colori pastello. Nulla vieta di copiare solo il tipo di taglio e acconciatura e scegliere solo delle belle balayage tono su tono. Per questo ti invitiamo a scoprire le tendenze capelli su Donne sul Web.

