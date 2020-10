Colore capelli 2021: le tendenze dell’anno dei colori moda per l’inverno 2021 2021.

Colore capelli. Biondi, castani, rossi e rame sfumati o monocromatici, sono i colori moda capelli inverno. Vediamo insieme le foto e le tendenze dei migliori saloni. Per il colore capelli 2020 2021 la mettiamo semplicissima: tre tonalità (biondo castano e rosso), tutto chiaro!

Ma naturalmente le nuance e i tagli sono quasi infiniti e scegliere non è così immediato… Dal balayage alle sfumature rosse, ecco le immagini per orientarti senza perderci la testa.

Colore capelli 2021 tendenze: i biondi

Per catturare e restituire la luce del sole anche nelle giornate più grigie e fredde non c’è niente di meglio che andare dal parrucchiere e farsi fare una nuova tinta bionda, scegliendo fra le colorazioni del momento.

Partiamo dall’intramontabile biondo caldo, qui su un taglio medio con la frangia realizzato nei saloni Italian Style Framesi. Pettinato a onde, in contrasto con la frangia liscia, il taglio lascia scorrere la luce corposa della tinta, dalle sfumature appena accennate.

Biondo Platino 2020 2021

Per una regina delle nevi il biondo platino e il biondo ghiaccio, va da sé, sono perfetti: ecco un taglio corto sfilato e scalato che i saloni GoCoppola vedono giustamente ideale per questa sfumatura di colore, da gestire con attenzione dato che richiede cura continua.

Biondo dorato tra le tendenze colore 2020 2021

Se l’autunno ha indebolito un po’ le punte di una chioma lunga un po’ strapazzata dall’estate, un taglio scalato sulle lunghezze può essere un buon compromesso. E il sole di giugno torna nel colore capelli inverno 2021 con queste sfumature calde che digradano verso il biondo più chiaro (Mitù).

Stefano Lorenzi Hairstiylist di aldo Coppola interpreta la voglia di libertà ribaltando le regole consuete anche nel colore. La tecnica di colorazione bionda che vedi su questo taglio corto destrutturato e sfilato, ha un effetto finale decisamente d’impatto. Le radici più calde in moderato contrasto infatti danno vitalità a tutto il look.

Colore capelli 2021: sfumature bionde

Chi ha i capelli lisci (o chi ha la pazienza di usare la piastra spesso) vedrà che con questo colore capelli medi e medio-lunghi di qualsiasi base cromatica splenderanno meravigliosamente, aiutati da un gioco incredibile di sfumature dal castano chiaro, al biondo miele, alle tonalità leggermente più fredde. Il taglio asimmetrico e giovanile certamente fa il suo gioco (Framesi).

Ash per Wella insiste sui contrasti: per sfoggiare le radici scure del colore capelli corti e sottili come quelli che vedi in foto sono l’ideale. Le linee sfilate del taglio corto sono percorse dalla sfumatura più scura della colorazione, che si mescola nelle ciocche generando un effetto sbarazzino senza età.

Contrasti sì, ma con armonia sono quelli realizzati per GoCoppola su questo taglio medio scalato: l’idea della nuova collezione del brand è di inseguire il volume pur destrutturando le forme, qualcosa che solo un hairstylist di livello riesce a fare. Non sapresti dire dove comincia il biondo chiaro e dove finisce quello scuro, ma lo sguardo cattura il movimento.

Un biondo scuro corposo e “autunnale” come questo, che vedi su una capigliatura lunghissima, si ottiene con la colorazione giusta e le più recenti tecniche di balayage: intorno al volto il colore sbiadisce in modo naturale e graduale, regalando fascino alle onde morbide dello styling.

Sulle lunghezze di questo taglio si crea un bellissimo mélange di biondo e ramato, frutto del sapiente balayage che i colorist di Coppola hanno realizzato su questo taglio lungo morbidamente scalato, dal movimento molto naturale.

Colore capelli 2021 biondo Cenere

L’autunno-inverno 2020-2021 è la stagione perfetta per il nuovo biondo cenere, una sfumatura da provare ma che non si accosta a tutti i tipi di pelle: fatti consigliare in salone, e intanto guarda come risulta questa gradazione su un taglio medio scalato con una frangia piena e importante, che arriva a coprire le sopracciglia.

Colore capelli 2021: i castani

Col castano non si sbaglia, soprattutto è il tuo colore naturale: su quella base puoi giocare con un’infinita varietà di possibili colorazioni e sfumature

Aggressivo quanto basta, il castano che Mitù ha scelto per questo taglio medio sfilato si accende di schiariture chiare sulle punte, che amplificano l’effetto grintoso. Lo styling è molto importante per un’acconciatura del genere, soprattutto se hai i capelli fini.

Un castano profondo, un taglio corto mosso dalla personalità decisa… Per dare un elemento ancora più particolare a questa soluzione ecco le ciocche colorate di viola intenso, capaci di far risaltare gli occhi e l’incarnato.

Abbiamo detto ciocche colorate? Anche sul liscio le soluzioni non mancano: Mitù crea un gioco delicato di sfumature dal naturale all’artificiale che sorprende e regala corpo senza far perdere eleganza al taglio, un bob che segue una linea davvero particolare.

Rinnovare il taglio e lo stile senza cambiare completamente colore è il desiderio di molte quando cambia la stagione. Ci sono nuovi tagli scomposti che valorizzano molto il passaggio a un look più vivace e contemporaneo: Ash per Wella aggiunge il tocco magico con delle sfumature chiare sottili distribuite sulle punte di un castano naturale.

Per le castane che desiderano un tocco leggero per sconfinare nel territorio del rosso, Stefano Lorenzi (Coppola) ha pensato a delle ciocche sfumate viranti verso le tonalità ambrate, su una base castana scura. Le onde più chiare danzano sulle spalle di questo taglio medio raffinato e voluminoso, adatto a tutte a patto di vantare una chioma sana e ricca.

Colore capelli 2021: i rossi e i ramati

Il rame, il mogano, l’ambra, non sono forse i colori del foliage autunnale? E come succede in natura, anche in salone ogni anno si rinnovano e si moltiplicano in sfumature mai viste.

Wella il rosso 2020-2021 lo vede così: carico, ricchissimo di nuance, e brillante per farsi notare con stile. Qui la colorazione spicca su un taglio medio morbido e un po’ spettinato, con la riga centrale che disegna le ciocche leggermente scalate tutto intorno al viso.

Ecco una tinta ramata senza compromessi: è il colore scelto da Kemon Italia. Un rosso inequivocabile, gioioso e brillante che si adatta praticamente a ogni tipo di taglio, per esempio questo long bob con frangia dallo stile un po’ retrò.

Saint Algue ha in mente un rosso da fiaba, ramato e molto femminile, che non ha bisogno di un taglio di capelli particolarmente estroso per attirare lo sguardo. Un’acconciatura un po’ romantica, come questa treccia, certamente contribuisce allo stile.

Il ramato non è solo nel colore pieno, ma anche nelle sfumature che si applicano a una base castana. Su un bowl cut (di recente tornato alla ribalta) per esempio le diverse gradazioni di colore spiccano in modo evidente, e ben lo sanno i saloni Framesi da cui è uscita questa combinazione taglio-colore con schiariture sottili che creano un effetto chiaro-scuro.

Da una base castano cioccolato si possono estrarre, come rubini, sfumature rosso scuro e mogano che cambiano completamente il look della testa, magari anche con l’aiuto di un taglio lungo scalato che alleggerisca le ciocche e permetta di pettinarle a onde con la piastra.

Colore capelli 2021 balayage e sfumature rosse

Meraviglioso balayage sulle tonalità dal mogano al rame, dalla cannella al carcadè. Ha senso sui capelli lunghi, per rendere giustizia alle sfumature che digradano una nell’altra dolcemente.

Colpi di luce mogano intenso ingioiellano questo caschetto corto sfilato che ha base tendente al castano. Un taglio così ha bisogno di essere regolato spesso, ma ne vale la pena.

Il rosso in questo pixie cut è soltanto suggerito, appare e scompare a seconda della luce e non è troppo invadente, per chi è abituata a vedersi castana e non vuole “esagerare”.

Dentro questo castano il rosso si fa spazio proprio come è nelle intenzioni dell’hairstylist Stefano Lorenzi (Coppola): nei suoi nuovi tagli la pienezza delle forme e il volume passano molto attraverso il colore, oltre che la tecnica stessa di taglio che gioca con le proporzioni e le lunghezze cui siamo abituate.

Eccoti servito un tris di assaggi per rinfrescare il tuo colore capelli 2020-2021, hai trovato quello che fa per te?

