Colore capelli 2020 2021, le tendenze puntano ai colori caldi dal biondo luminoso al castano caramello ai castani illuminati da calde sfumature. Ecco le vere tendenze della stagione

Colore capelli 2020 -2021 biondi e castani si annunciano come i colori di tendenza dell’autunno inverno. La voglia di normalità già vista sulle passerelle della moda, unitamente alla stagione ci porta a scegliere tinte calde e sfumature con radici scure, oltre a illuminare la tinta monocromatica senza eccedere negli stacchi.

Vedi anche: Capelli biondi colori e sfumature

Questo non significa che non ci saranno capelli ramati, ma il rosso non è un colore facile da portare. Saranno le diverse tecniche di colorazione tra shatush, ombré, balayage, babylights a dare luce alla chioma scura con caldi riflessi rossi o ramati



Ma non è tutto, le tendenze colore capelli cambiano anche secondo i paesi oltre che ai produttori di tinture e parrucchieri. Quello che accomuna tutti in questo momento storico è il ritorno alla normalità. Insomma gli eccessi per l’autunno inverno ci piacciono poco. Ecco i nuovi colori moda capelli

Colore capelli 2020 2021 castano e sfumature

Scuro, bellissimo il colore di capelli più normale assume carattere con un taglio corto con frangia lunga irregolare. Qui il tipo di taglio lascia il volume sulla nuca per variare lo styling mentre accenti di riflessi rossi accendono la chioma scura e lucida

Realizzata con tinture di Redken e attraverso la tecnica di colorazione: “Color Melt” una nuance di castano può essere illuminata con Babylights che donano ai capelli luminosità ed effetto naturale.

Un colore pieno caratterizza invece questo bob corto dal taglio moderno e grafico che consente di

giocare con lo sguardo grazie lla lunga frangia liscia e dritta. Per una testa come questa bisogna avere una chioma folta e soprattutto sana senza doppie punte.

Colore capelli biondi autunno inverno 2020 2021, tinte e sfumature

I biondi alla pari dei castani saranno luminosi, tinte monocromatiche si alternano a capelli con balayage color biondo miele. Secondo le ultime tendenze capelli di Instagram, anche il biondo crema per l’autunno inverno 2020 2021 vivrà un grande momento. Ecco nell’immagine una tinta Blonde Cream con radici più scure e punte più chiare a contrasto.

Tuttavia ogni haircolorist ha il suo punto di vista, ed ecco come si parte da una base scura per arrivare al biondo illuminato da sfumature a contrasto biondo tiziano secondo i saloni francesi di Biguin Paris

Tuttavia le tecniche di schiariture cambiano secondo i produttori di tinture per capelli. Ad esempio per Elgon si diventaa bionde lasciando una base e una radice scura. Il taglio moderno completa il look

Biondo chiaro

Le declinazioni dei biondi sono infinite ma alcune di queste restano sempre le stesse. Diciamo pure che l’abilità del parrucchiere nel cambiare una tintura o scegliere le nuance del biondo più adatte allla carnagione è fondamentale. Tuttavia la tonalità di biondo più bella dell’autunno inverno 2020 è quella chiara dorato. Eccola in foto

Abbiamo visto le prime tendenze colore capelli autunno inverno 2020 2021, altre ne arriveranno. Tu se hai piacere nel frattempo puoi guardare i capelli moda su Donne sul Web