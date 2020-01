Tagli capelli medi 2020 mossi lisci scalati. Se hai voglia di cambiare il tuo aspetto scegli fra queste immagini di bob, carrè francese e 7 tagli e acconciature per capelli medi o medio corti.

Capelli medi. Vuoi cambiare taglio di capelli o dare solo una rinfrescata allo styling? La lunghezza e l’acconciatura come sappiamo cambiano lo stile e l’aspetto di un volto, ma non tutte le tipologie di taglio si adattano alla forma del viso, la giusta via di mezzo restano sempre i capelli medi a prescindere dall’età.

Per questo motivo ti proponiamo foto e idee di nuovi tagli medi lisci e mossi di lunghezze diverse e pettinature realizzate dai migliori saloni italiani e internazionali

Tagli capelli medi lisci

Se si ha la fortuna di avere una chioma folta e sana una pettinatura liscia con punte all’insù sofisticata come questa rende l’idea di come portare i capelli lunghi fino all’altezza delle spalle. Si tratta di una nuova acconciatura dei saloni parigini Maniatis che puntano sempre a valorizzare lo stile della donna francese.

Vedi anche Caschetto francese 5 nuovi tagli stile parigino

Il bob liscio e paro

Questa è una versione moderna del bob con riga laterale bassa. Si tratta di una pettinatura liscia dallo stile molto minimal, e valorizzata prevalentemente dalla tonalità di biondo freddo che torna di moda fra le tendenze colore capelli 2020.

Vedi anche: Capelli biondi 2020 colori e sfumature

Taglio asimmetrico medio

Questo tipo di taglio è andato molto di moda in questi anni. Se ti piace, chiedi il parere del tuo parrucchiere per vedere se si adatta al tuo volto. Puoi optare per una pettinatura liscia o leggermente mossa sulle ciocche come questa realizzata su una tinta biondo platino di grande impatto.

Il french bob medio corto

In netta contrapposizione con i capelli di lunghezza media c’è il nuovo taglio bob medio corto con frangia e scalato leggermente dietro. Qui le ciocche davanti più lunghe e la frangia sfilata incorniciano il viso, mentre taglio e piega nell’insieme donano volume ai capelli fini.

Taglio medio corto mosso

Adatto a un viso giovane e a capelli sottili, questo taglio scalato con frangia, secondo i saloni di Tony&Guy è ispirato al nuovo stile Rock del 2020. Si tratta di una pettinatura volutamente scomposta e molto facile da mantenere a casa. Qui a fare la differenza è il colore, un mix di biondo con radice più scura e accenti leggermente rose sulle ciocche.



Taglio medio lungo mosso ondulato

Chi non ama lunghezze come il chin bob ma preferisce mantenere i capelli all’altezza delle spalle ha da scegliere fra i tanti tagli leggermente scalati o sfilati all’interno che non vanno a svuotare la chioma. L’idea dei migliori hairstylist: è quella di una pettinatura femminile ondulata dallo stile vagamente retrò ma piuttosto elegante come questa messa in piega di Margossian

Il taglio medio corto scalato con frangia

La tendenza dei capelli scalati per il 2020 predilige tagli che ricordano il mullet. Tuttavia ci sono parrucchieri italiani in grado di anticipare i grandi trend, fra questi i saloni di Aldo Coppola che puntano a tagli medio corti con frangia di lato adatti a volti di tutte le età. Questo ad esempio è un taglio di capelli che va bene a 30 come a 50 o 60 anni.

Ti abbiamo mostrato 7 varianti per capelli medi lisci o mossi, non ti resta che provare le idee di tendenza più adatte a te. E se non bastano su Capelli Donne sul Web, trovi tutte le tendenze tagli e colori

Vedi anche:

Capelli corti nuovi tagli di tendenza

Capelli 2020 bob 5 nuovi tagli pari sfilati

Capelli tagli che nascondono le rughe

I tagli di capelli per il viso tondo