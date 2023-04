Capelli scalati e sfilati con riga e frangia di lato anche per gli hairstylist di ASH WELLA

Trae spunto dal wolf cut questo tipo di taglio che è un mix tra lo shag anni ’70 e il mullet anni ’80. Questa pettinatura scalata con frangia lunga irregolare è realizzata su un biondo freddo con punte dalle tonalità più calde.

Ecco un bel taglio capelli medi donna proposto sempre da Wella e realizzato con una sfilatura aerea, che alleggerisce sui lati la capigliatura lasciando invece pieno il ciuffo laterale. Rientra fra le acconciature che valorizzano gli occhi e assottigliano il volto. Come si vede, tornano le punte all’insù!

Capelli medi scalati mossi

Per saloni francesi di JLD il bob con frangia è medio corto con capelli mossi accentuato dalle schiariture color rame solo sulle punte.

Stefano Lorenzi per Aldo Coppola esalta la morbidezza di un mosso gentile con questo taglio medio elegante semplice da mantenere e portabilissimo.

Il soft undercut di Anh Co Tran spicca fra le tendenze capelli della stagione appena cominciata. La linea del taglio, il colore e lo styling finale rivelano un tocco da maestro.

Mauro Situra, hairstyler delle celebrità, ha realizzato per GoCoppola tanti tagli medi e mossi leggeri sfilati giovanili e davvero d’effetto, con pettinature disordinate ad arte, molto eleganti e ancora attuali.

Per Wella collezione TheClub ecco invece un mosso naturale con riga al centro con una scalatura leggera per incorniciare il viso. La novità è nella tinta rosa in linea con le tendenze colore capelli dell’anno.

In foto capelli medi vaporosi pensati da Vog Coiffure, che punta al volume di un mosso dall’aspetto naturale. La frangia è piastrata liscia e aperta al centro, mentre il castano profondo è addolcito da punti color caramello.

Tagli capelli ricci medi

I tagli medi ricci presentano lunghezze diverse. Puoi scegliere fra capelli che sfiorano le spalle e tagli ricci più corti. In entrambi i casi i nuovi tagli moda per i capelli ricci ( anche crespi) hanno la frangia piena, di lato o quella a tendina come questo tipo di taglio esaltato dai riflessi biondo oro su una base di tinta bionda ramata

Le sfumature rosse donano un tocco di personalità a questa acconciatura della collezione Framesi Present con frangia liscia in contrasto con i capelli mossi.

Fabio Salsa ha pensato ai capelli ricci con questo grazioso caschetto con frangia corta e ciocche scalate, definite e glossy, che circondano il viso; fra i tagli più facili da portare.

Il mosso è tutto artificiale e concentrato sulle punte, arricciate verso l’interno in questo taglio di Intermède che richiede una buona mano per essere mantenuto in forma.

Tagli di capelli medi lisci

L’italianissimo marchio Framesi, nella sua linea tagli capelli donne, propone questa acconciatura medio lunga liscio con frangia laterale e una tecnica di taglio che dona volume ai capelli sottili. Il tutto su una tinta bionda con sfumature chiare e scure.

Il caschetto liscio è taglio che vedrai ovunque il prossimo inverno 2023-24, ma intanto Frank Provost lo propone paro e valorizzato da una tinta con sfumature rosse calde.

Un bob paro e liscio che arriva sotto il mento con sfumature mile su capelli castani è la proposta dei parrucchieri di VogCoiffeur

Per chi ha un liscio un po’ ribelle e capelli abbastanza sottili, Biguin propone questo caschetto asimmetrico con un ciuffo sbarazzino, qui pettinato con le punte ai lati del viso e valorizzato dalle sfumature di biondo oro luminoso.

Fa eco l’eleganza indiscutibile di Maniatis Paris con questo carré minimal, quasi pari, eppure leggero.

Serve invece un liscio che “sta a posto da solo” per gestire questa pettinatura, con le ciocche che si assottigliano fino al mento. La riga centrale dà il tocco di classe a questo taglio medio lungo.

Il liscio 2023 di Framesi è ordinato, lucente e si esprime per esempio in questo taglio medio lungo con frangia e punte più scure.

La tinta castana scura di L’Oreal Professional illumina questo bob liscio curato, con punte davanti più lunghe, da gestire con la piastra.

Taglio capelli medio corti

“Il taglio c’è ma non si vede” è il metodo di Rossano Ferretti che punta ad esaltare la cura dei capelli con prodotti naturali oltre alle pettinature

Capelli rossi e bob? Wella The Club lo presenta con la scriminatura profonda Il leggero balayage sui toni del rosso illumina il colore in modo naturale e cattura la luce.

Ecco un capello medio davvero trendy, parigino e chic di tendenza ora e per l’inverno. Realizzato su una sfumatura di biondo freddo chiarissimo e taglio paro, il bob con riga al centro creato per la collezione inverno 2023-24 di Chanel, è già tendenza moda capelli.

Un bob semplice da gestire a casa può essere un tipico esempio dell’idea di taglio capelli medi 2023, ma guarda la piega ondulata il colore e le balayage bionde chiare che differenza enorme fanno rispetto a un classico caschetto dritto senza sapore.

Questo corto aereo di Toni&Guy valorizza un viso giovane, anche quando i capelli sono fini. Si parte da un bob corto, ma l’idea è più complessa e il colore eccezionale.

Questo è un taglio non scontato, adatto per chi ha una chioma liscia corposa e “pesante”: scalato ma dalla linea piuttosto classica risulta elegante e perfetto per tutte le età (anche perché aiuta a mascherare le rughe sulla fronte senza bisogno del “frangione”).

Quello di Vog Coiffure vuole essere sofisticato e naturale, facile da gestire a casa, anche se per realizzarlo ci vogliono forbici esperte.

Vedi anche: Tagli capelli corti biondi

Taglio capelli medio lunghi

Apparentemente semplici, ma con riflessi e scalature impercettibili, i tagli realizzati da Stefano Lorenzi per Aldo Coppola sono praticamente unici.

Un taglio Medio lungo ma caratterizzato dalla tecnica di colorazione dell’hair contouring al contrario, lo propongono gli hairstylist di Dessange Paris.

Capelli di un biondo chiaro bellissimo leggermente ondulati con ciuffo laterale donano volume a una chioma fina in questa proposta di VogCoiffeur

Qui non c’è quasi da parlare di tendenze capelli perché questo taglio appare contemporaneamente nuovo e intramontabile: la frangia sfilata aperta in mezzo si mescola alle ciocche leggermente scalate. La piega un po’ spettinata va gestita con criterio, per dare un tocco un po’ Seventies pieno di fascino.

Kemon ha una collezione capelli incentrata sulla fluidità: dei cambiamenti, dei generi, delle linee, come si vede in questo bel taglio medio lungo vaporoso e molto femminile, con un ciuffo lungo importante pettinato con un’onda leggera.

Per chi ama i tagli capelli femminili e classici, questo medio lungo con la riga laterale è l’ideale. Anche la tonalità di rosso, con sfumature a contrasto su qualche ciocca, esprime al meglio il mix di antico e nuovo.

Onde morbide e fascino caratterizzano questi capelli medio lunghi usciti dalle mani di Salvo Filetti, che chiama “biondo burro” la tonalità usata per realizzare questo colore variegato, più scuro alla radice.

L’Oréal Hair ha fatto sfilare questo liscio perfetto, rifinito con i prodotti della casa, con riga laterale e una sfilatura moderata esaltata dal colore biondo digradante.

Vedi anche: Tagli capelli lunghi: immagini dai migliori saloni

Taglio capelli medi con frangia

Tagli medi e frangia per il 2023 vanno di pari passo a pescindere dalla lunghezza dei capelli e dal tipo di taglio. Lo dimostra questo bob liscio intramontabile.

Un po’ più rock e destrutturata questa versione acconciata liscia realizzata ancora dall’idea di Fabio Salsa.

Intermède si propone di soddisfare chi cerca un taglio e colore impeccabile. Fra i suoi capelli medi 2023 spicca il caschetto con frangia piena lunga fino a sfiorare le sopracciglia, e punte alleggerite e arricciate in avanti.

In questo taglio medio corto riccio la frangia non è ingombrante, e la piastra ha lavorato in tutte le direzioni per generare un effetto curly voluminoso.

Toni&Guy non manca mai di stupire con tagli che sembrano semplici, ma non hanno eguali. Questo bob medio con frangia leggera è poi acconciato con onde ampie e pronunciate che donano alla testa un’aria tutta speciale. Decisamente fra le tendenze capelli 2023.

Anche Dessange Paris propone un carré in cui la chioma viene prima tagliata dritta, per dare consistenza, e poi sfilata leggermente in un leggero degradé.

Vedi anche: Colore capelli autunno inverno 2019 2020. Le VERE tendenze della stagione

Hai visto quante idee hanno sfornato i grandi parrucchieri per i tagli capelli medi? Non ti resta che immaginarti con qualcuno di essi e farti consigliare nel tuo salone di fiducia.

Vedi anche: Colore capelli 2023 tendenze