Capelli, che colore va di moda nel 2023.

Quali sono le tendenze colore capelli 2023 e quali sono le nuove tinte e sfumature? Dal biondo, al rosso, al castano, alle tinte colorate, tutte le nuove nuance colore capelli che vanno di moda.

Le tendenze colore capelli 2023 che vedrai in questo articolo sono state scelte con le immagini dei migliori saloni su Instagram e dalla moda. Guarda quello che ti piace di più e trova l’ispirazione per cambiare colore, illuminare i capelli con nuove balayage, oppure lasciare il tuo colore naturale.

Ecco quali sono i top trend per il colore capelli 2023 lunghi, medi e corti

Colore capelli 2023 castani schiari e scuri

I capelli castani chiari sono ricchi di riflessi caramello e di biondo, quelli scuri di rosso e rame. Una tendenza questa, che secondo alcuni saloni internazionali è destinata a continuare anche per tutto il 2023. Su instagram spopolano già capelli lunghi ondulati pieni di balayage come quelli nella foto.

La migliore proposta però arriva da Schwarzkopf Professional USA con questo chocolat balayage realizzato su un bob lungo e liscio

Per le castane scure la scelta non manca tra babylights e riflessi rossi scuro come questa bella chioma realizzata con le tinture di Redken.

Bellissimi tutti i tagli e le french balayage realizzate da 𝐕𝐢𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐧𝐨 Hair Stylist del festival di Cannes e global ambassador l’Oreal. Ecco nel video come cambia un viso con il taglio e il colore giusto.

Oltre alle sfumature tra le tendenze colore capelli 2023 ci sono quelli monocromatici.

I capelli castani lucidi anche se fini, donano un aspetto più naturale, non necessitano di continui ritocchi dal parrucchiere, e con un taglio pratico e ben fatto come questo carrè medio e paro, si gesticono con facilità.

Colore capelli 2023: i biondi

In tema di tendenze capelli biondi non c’è solo una tonalità, il biondo ha mille declinazioni, diciamo che i trend cambiano anche secondo il paese e secondo le aziende che producono tinture per capelli. Quindi sentirai parlare di capelli biondo burro, oro, biondo miele beige, e vanilla blonde con sfumature a contrasto come mostra questa immagine dei saloni di Balmain Hair

Più classico, ma è di sicuro impatto è il biondo dorato che vedrai tra le tendenze colore capelli 2023.

Nuance calde anche per i blond hair scelti dai saloni francesi. Si tratta di tinture più facili da portare e adatte a chi ama gli hairlook con meches meno artefatte e più naturali.

Sempre in voga anche il color platinum come mostra questo esempio di ice blond realizzato dal team americano di Wella professional su un long bob scalato.

Bionde si nasce o si diventa. Ma la scelta di una tinta bionda si fa insieme al parrucchiere che meglio di noi sa quale nuance è più adatta al tono della pelle, in quale stato è il capello, e soprattutto se passare da bruna a bionda ci dona, ringiovanisce il viso oppure ci invecchia.

Colore capelli 2023 rossi e ramati

E’ stato il colore scelto da tanti parrucchieri per accendere tutte le teste con capelli scuri per l’inverno 2022- 23. Secondo molti haircolorist gli accenti rosso rame sulla chioma continueranno ad essere di tendenza anche per tutto l’anno.

Il vantaggio dei capelli castani con riflessi ramati oltre a dare luce al volto, è che non richiedono una manutenzione continua dal parrucchiere.

Anche per le tinte rosse ci sono diverse opzioni tra cui puoi scegliere. I red hair del 2023 presentano colori scuri in linea con i trend della moda, e tinte rosso rame brillanti che ti fanno venire la voglia di cambiare colore di capelli.

Tuttavia anche i capelli rossi hanno diverse declinazioni, tra le migliori soluzioni c’è quella dei saloni parigini Maniatis che puntano su una nuance di color rame con babylights più chiare che esaltano il capello.

Capelli colorati

Tra le tendenze colore capelli 2023, su Instagram ci sono anche tinte rosa, teste bicolore, capelli arcobaleno o “Rainbow hair” che andavano di moda nel 2017.

Ma ci sono anche tonalità nei colori audaci come i violacei e quelle più eleganti o sofisticate come la tinta vintage pink realizzata da Francis Schroembges haircolorist di WELLA.

Queste sono i colori capelli 2023 che sono di moda in questo momento, alcuni di questi trend sono destinati a evolversi con l’arrivo della primavera estate.

Quindi, l’articolo sarà sempre aggiornato per offrirti più soluzioni tra cui scegliere. Nel frattempo dai uno sguardo al canale capelli di Donne sul Web, troverai tutte le novità più belle in tema di tagli e colori.