Capelli – Cerchi tagli pratici in gravidanza facili da gestire a casa? Foto e consigli per capelli corti medi e lunghi.

Capelli tagli pratici e facili – Quello fra capelli e gravidanza è un grande amore: durante i fatidici 9 mesi in genere i capelli diventano più folti e setosi, crescono letteralmente di numero, e questa è la buona notizia.

Non è male però tenersi pronta a qualche cambiamento: in primo luogo, può succedere che (per via degli ormoni) tendano a diventare più lisci o più ricci di prima; avere maggior volume potrebbe non essere più tanto adatto al taglio che eri abituata a sfoggiare; infine, c’è il problema della tinta, che è fortemente sconsigliata.

Colore capelli in gravidanza: sì o no?

Su questo argomento si sentono pareri contrastanti, ma la maggior parte degli esperti sconsiglia la tinta tradizionale: i rischi sono bassi, ma le sostanze contenute nel trattamento vengono comunque in parte assorbite dal corpo. Per non rischiare, se puoi evita il colore tradizionale, optando piuttosto per erbe tintorie e riflessanti naturali (informati bene anche su queste soluzioni!).

Tagli di capelli per donne in gravidanza

Non è che esistano dei tagli adatti a donne incinte di per sé: si tratta di capire con quale ti vedi meglio, ti senti bella e comoda, e non ti serve usare troppi prodotti (che magari hanno anche un odore che ti infastidisce, se hai le nausee). Come vedrai dalle foto, tagli di capelli pratici e facili da gestire a casa non ne mancano, e come immaginerai sono quasi tutti corti o medi.

Tagli di capelli pratici corti

Un corto sfilato come quello di Salvo Filetti va benissimo per una chioma voluminosa: tendenzialmente staranno a posto da soli e pettinarli sarà un attimo. Per le sfumature di colore, puoi sempre rimandarle a dopo il parto!

La sfilatura che digrada decisamente anche sulla nuca è la cifra di molti tagli corti e se non li hai troppo sottili si gestisce con un minimo di styling, anche con prodotti naturali come gli olii coiffanti vegetali.

In gravidanza ti vedi il viso più paffuto del solito, e non trovi una pettinatura che ti renda giustizia? Niente paura, non tutti i bob corti sono vietati alle facce rotonde: questo con frangia è proprio adatto ed è sicuramente molto carino.

Vedi anche: Tagli di capelli per il viso tondo

Per gestire al meglio i capelli corti lisci e darti un’aria grintosa senza impazzire con la piega, ecco proposta un po’ severa nelle linee ma molto raffinata.

Per questo taglio alla maschietta servono capelli corposi e disciplinati, preferibilmente lisci di natura, ma in caso contrario un colpo di piastra li tiene a bada in 5 minuti.

Non rinunciare allo stile e al fascino: se vuoi accorciare i capelli in gravidanza puoi puntare su un carré corto così, che oltre a tenere in ordine la capigliatura sottolinea il collo e gli zigomi, slanciando la figura.

Se vuoi essere comoda, stilosa e… hai caldo non c’è niente di meglio di un taglio alla parigina. È un taglio corto pratico, non c’è dubbio, e va regolato spesso, quindi considera bene se la scelta non è troppo drastica per te.

Qui lo styling è importante, quindi se il tuo scopo è risparmiare tempo considera questo aspetto. Una notizia interessante: un taglio del genere non teme la ricrescita e non stona nemmeno se hai i capelli precocemente bianchi e decidi di lasciarli al naturale.

Il nuovo pixie tipicamente dà l’idea di una testa ben curata, e se scende sulla linea degli zigomi come questo valorizza anche un volto che ha guadagnato un po’ di rotondità. Non che un viso florido sia da nascondere, naturalmente!

Sei incinta ma non vuoi comunicare un’immagine “tradizionale”? Osa, sfrutta il volume e la salute dei capelli in gravidanza e esibisci questo ciuffo di lato esagerato, e un taglio cortissimo sui lati.

Tagli pratici: capelli medi

Colore a parte, questo è assolutamente un taglio medio da provare se la gravidanza ti ha regalato onde corpose che prima ti sognavi: un trionfo del volume che sta bene con tutti i tipi di viso.

Anche in questo caso, il carré con la riga di lato celebra il volume e la “abbondanza” tipica dei capelli in gravidanza, e ti aiuta a gestirla sdrammatizzandola se non sai più da che parte prendere le ciocche.

Se parti invece con una chioma molto lunga e vuoi provare ad avvicinarti prudentemente a un taglio medio lungo più gestibile, questo tipo di taglio con punte mosse è una via di mezzo vincente.

Oltre ad avere un bel movimento, questa pettinatura mossa potrebbe aiutarti se hai qualche capello bianco e decidi di rinunciare alla tinta per questi mesi. Rispetto a un’acconciatura ordinata e liscia, aiuta sicuramente a mascherare i fili candidi.

Il taglio scalato aiuta sempre a gestire una chioma più ribelle del solito, ma se non hai uno spirito punk forse preferirai un taglio come questo, un po’ irregolare ma comunque dalla linea dolce e femminile.

Rinnovare lo stile e gestire capelli di media lunghezza che si stanno rivelando un po’ troppo folti: sono le premesse che servono per far funzionare bene questo taglio scalato con i capelli lunghi dietro.

Tagli di capelli in gravidanza: come scegliere

Se ti piaci come sei e hai tutto il tempo per dedicarti alla tua chioma, non c’è niente che devi sapere.

Magari, invece, fai fatica a gestire per esempio i capelli lunghi, lunghissimi, o colorati: in questo caso se decidi di rinunciare al colore potrebbe avere senso un taglio molto corto, che non crei troppi problemi con la ricrescita.

Vedi anche Tagli capelli corti nuove tendenze

Forse hai voglia di sottolineare la nuova fase della tua vita con un cambiamento di stile, e non ti vedi con il taglio di prima perché esprime un’immagine di te che non ti si addice più. La scelta qui deve venire dall’ispirazione: guarda le foto che ti abbiamo mostrato e cerca di capire in quale idea ti riconosceresti di più.

Magari hai preso un po’ di peso o hai quel tanto di ritenzione idrica che basta a farti sembrare il viso troppo rotondo per la pettinatura che porti di solito. Passare dalla coda di cavallo a uno dei bob sfilati che hai visto potrebbe fare al caso tuo.

Tagli di capelli facili

Probabilmente vuoi anche risparmiare tempo per dedicarti ad altre cose, o provare dei tagli di capelli corti per vedere come stai, pensando al “dopo”. In questo caso punta alla praticità, e sperimenta in modo da abituarti ad avere a che fare con qualcosa di “comodo” senza perdere un aspetto curato. Tieni presente che dopo il parto i capelli in soprannumero tenderanno a cadere.

Vedi anche: Come rinforzare i capelli durante e dopo la gravidanza

Se le tue esigenze mentre stai per diventare mamma sono cambiate, è il momento di pensare a un nuovo taglio: te ne abbiamo proposti tanti, per altre foto continua a seguire il canale Capelli di Donne sul Web

Vedi anche: