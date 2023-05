Caschetto, lungo corto e scalato. I 30 nuovi e migliori tagli bob del 2023 e 2024 con tante immagini.

Caschetto, il taglio di tendenza dell’anno è sempre lui il bob, liscio corto con la frangetta, mosso con riga al centro, laterale oppure lungo o scalato. Il caschetto rimane il taglio di capelli femminile che oltre all’estate vedrai soprattutto per l’autunno inverno 2023-2024.

Il bob è un taglio versatile e pratico che può addolcire i lineamenti e ringiovanire il volto, ed è per questo motivo che continuerà ad essere molto popolare. Abbiamo raccolto una serie di immagini dei tagli medi che mostrano le nuove declinazioni di bob e carrè.

Dal french bob, al caschetto liscio, al blunt bob, al box bob fino al quello medio lungo, questo è il taglio di tendenza più attraente dell’anno 2023.

Caschetto corto

Il carrè francese corto con taglio pari è l’acconciatura di tendenza del momento. Lo si può vedere sia liscio con la frangia, la riga al centro o leggermente scalato, mosso o con tagli ancora più corti e riga laterale, ma sempre seguendo lo stile parigino.

La versione più classica del french bob è il taglio di capelli corto che arriva all’altezza del mento e coniuga l’eleganza a un tocco di stile retrò.

Il bob francese è un taglio pratico e versatile, la frangia nella versione pù classica arriva sopra le sopracciglia, ma ci sono anche delle belle acconciature con frange più lunghe.

Caschetto con ciuffo

In generale un carrè corto offre tante possibilità per lo styling e per cambiare pettinatura a secondo del tipo di chioma e forma del viso. In foto un bellissimo taglio proposto dei saloni parigini di Maniatis

Un hair look fantastico e una tinta bionda affascinante, distinguono le collezioni capelli di Claude Tarantino. Basta l’immagine per rendersi conto quando un taglio e un colore di capelli fanno la differenza.

Ciuffo lungo

Lungo o corto il bob con ciuffo è un taglio molto femminile che esprime sensualità. Ideale per nascondere qualche ruga sulla fronte, questo hairlook è la risposta per chi cerca un taglio di capelli over 50, questa pettunatura scalata si può gestire anche a casa se sei capace a farti la piega da sola.

Se hai il capello sottile preferisci un hairstyle liscio e pulito, questo tipo di taglio corto con riga laterale è perfetto per chi ha capelli fini. Per dare più luce ai capelli chiedi al parrucchiere di aggiungere poche balayage più chiare.

Mosso corto e scalato, questo caschetto corto lilla si distingue per le tinture color pastello tornate di moda

Caschetto con riga al centro

La tendenza dell’anno passa dai tagli di capelli donne e colori capelli dallo stile più audace a quello più semplice e naturale. Tra questi c’è il caschetto lungo in tutte le declinazioni, quello corto con riga al centro in versione liscia o leggermente mossa e il micro bob come questo in foto.

Riga al centro radici scure e un biondo freddo con sfumature caratterizzano questa pettinatura liscia semplice.

Un bob corto mosso con punte le scalate davanti e una riga centrale fa la differenza se valorizzato da una tinta di capelli rosso audace che mettono in risalto gli occhi chiari

Riga al centro e punte ondulate per questo tipo di taglio sopra le spalle facile da gestire con una spazzola termica, oltre a uno spray per mantenere il mosso effetto naturale

Blunt bob

Se ti stai chiedendo cosa sia un blunt bob, sappi che è un taglio dritto o smussato che arriva al mento. Come già detto prima infatti, questo tipo di taglio medio subisce le mode del momento, ma in sostanza un blunt è una delle tante varianti del caschetto ed è la pettinatura ideale per chi ha una bella chioma folta.

Anche il blunt però subisce variazioni questo wavy bob in foto dove a fare la differenza sono il colore e le balayage, viene considerato da alcuni hair stylist un bob blunt

Bob lungo

Il più bello tra i tagli di capelli donne è il caschetto lungo. Non è troppo corto si gestisce con facilità e ti consente di legare i capelli e fare diverse acconciature. Insomma se c’è una lunghezza che piace e funziona con tutte le forme del viso, questa è il lob o taglio medio sopra le spalle. Ecco le foto dei migliori long bob 2023.

Anche se semplice questo caschetto con ciuffo lungo di lato cambia l’aspetto. La tinta bionda con sfumature tono su tono e la radice leggermente più scura donano l’effetto naturale senza creare uno stacco troppo evidente.

Classico liscio rigoroso questo caschetto lungo con con riga al centro è tra le tendenze capelli più hot del 2024. Se hai la chioma liscia sei fortunata altrimenti devi gestire questa pettinatura con prodotti per lostyling e una piastra lisciante

Un bob di media lunghezza può diventare un mix fra il blunt e il lob. Da qui nasce questo Blunt Long Bob mosso, degradè valorizzato da balayage caramello su capelli castani e che diventano bionde sulle punte.

Sempre mosso ma con babylights che illuminano la tinta color platino questo è il taglio e colore perfetto per chi vuole liberarsi dalla schiavitù della ricrescita dei capelli grigi

Caschetto corto dietro lungo davanti

Un bob corto dietro classico e lungo davanti è una tendenza sempre di moda che si rinnova con lunghezze più accentuate davanti. Prendi ad esempio questo taglio che è un mix fra il carrè francese e il long bob. A metterlo in risalto ci sono le sfumature rosso magenta che fanno la differenza.

Ciuffi più lunghi davanti e capello corto liscio dietro è il nuovo bob che spopola su instagram

Caschetto scalato

A prescindere dalla lunghezza il taglio scalato anche nei bob resta quello che da maggior volume ai capelli piatti. Ci sono quelli lisci e quelli mossi con riga o anche con frangia di lato lunga. E se vuoi un taglio diverso e femminile chiedi al tuo parrucchiere se puoi stare bene con uno taglio di capelli spettacolare come questo.

Bouncy bob

L’accoppiata star e capelli fa sempre colpo ed è così che nascono tendenze e rivisitazioni di acconciature del passato. Stiamo parlando del bouncy bob diventato popolare durante la 29a cerimonia di premiazione annuale dei SAG Awards 2023 tenutasi lo scorso febbraio in California. Li sul tappeto rosso da Cate Blanchett a Zendaya si sono presentate con caschetti scalati e ondulati ispirati al glamour e l’eleganza del passato.

Li portavano così attrici come Marilyn Monroe oltre alla principessa di Monaco. Quindi nulla di nuovo ma un taglio di capelli che fa colpo e che ha bisogno del parrucchiere se vuoi una testa a posto. Comunque sia il taglio di Zendaya consente di portare i capelli con le punte all’insù, ovviamente sempre se hai una chioma folta e una piega ben fatta.

Caschetto e carré che differenza c’è

Il caschetto è un taglio di capelli nato negli anni 20 ed è una variante del carrè francese. Si tratta di acconciature ormai diventate quasi simili dove a fare la differenza è la lunghezza della chioma e la frangia.

La variante più nota del caschetto è il bob, a cui negli ultimi anni si sono aggiunte pettinature come il long bob che sfiora le spalle, il lob reso popolare della celebre hairstylist Jen Atkins, il blunt bob che è un taglio di capelli smussato, o slob.

Ci sono una serie di variazioni e nomi diversi sul taglio bob e tra le tante c’è anche il flip bob. una pettinatura elegante con le punte all’insu resa nota negli anni 60 da icone di stile come Jakie Kennedy e a cui ancora oggi molte donne si ispirano.

Insomma, c’è un tipo di bob o caschetto che in linea di massima si adatta a tutte le età e a tutti i tipi di capelli, ma ogni lunghezza di questo taglio medio deve adattarsi alla forma del viso.

Come capire se un caschetto corto sta bene

Un taglio di capelli fatto bene deve essere pratico da gestire a casa ma soprattutto deve rispecchiare la personalità, la forma del viso e le proporzioni del corpo. Quindi per capire se un caschetto o bob corto ti sta bene devi andare da un bravo parrucchiere che sappia come valorizzare il tuo viso.

Caschetto e bob pro e contro

Come già detto, il bob è un taglio di capelli che rappresenta un compromesso tra il lungo e la praticità dei capelli corti. Tuttavia, nonostante sia al momento il taglio più trendy, esiste il rischio di avere tutte lo stesso tipo di taglio di capelli. Ecco perché prima di scegliere tra caschetto lungo o corto, è necessario consultare un parrucchiere esperto. Potresti scoprire che il bob non è adatto alla tua forma del viso o alla tua personalità, e che stai meglio con un taglio scalato oltre a un colore personalizzato.