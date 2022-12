Capelli fini. 5 tagli e colori che danno volume e spessore

Capelli fini quale taglio e colore scegliere? Bob, frangia, tagli medi o corti aiutano a far sembrare la chioma più folta e piena. Scopri come dare volume ai capelli.

Il problema dei capelli fini riguarda donne di tutte le età, basti pensare alla 26enne Bella Hadid... Ma un bravo parrucchiere con un buon taglio può contribuire a dare volume ai capelli sottili.

E’ un dovere chiarire che alcune soluzioni sono solo estetiche, perché anche la chioma, così come la pelle del viso, subisce gli effetti del tempo. Quindi, se hai problemi di diradamento, l’ultima parola spetta al medico: purtroppo le soluzioni fai da te e i consigli sul web in questo caso servono a poco.

Se invece vuoi solo dare volume, ci sono trucchi vecchi e nuovi per donare spessore ai tuoi capelli sottili, a partire da un taglio ben fatto. Noi ne abbiamo scelti per te 5. Continua a leggere e guarda le foto per scoprire quali sono i tagli, colori e le acconciature di tendenza consigliate per chi vuole rinforzare la chioma.

Tagli medi capelli fini

Il taglio di media lunghezza più adatto per una chioma fina è il solito bob o carré francese che dona densità ai capelli. Tra le tante novità in tema di caschetti fai attenzione a scegliere con il tuo parrucchiere la pettinatura più adatta in base alla forma del viso. Ad esempio un bob mosso con la riga laterale come questo in foto ti regala una bella acconciatura voluminosa.

Certo, fare una pettinatura perfetta come questa a casa non è semplice, ma con l’aiuto di prodotti adeguati e spazzole giuste riesci a farti da sola una piega dignitosa.

Se i capelli sono molto sottili, come questi, evita le acconciature con la riga al centro e punta su un medio scalato con riga laterale e ciuffo. Fra l’altro questo è un tipo di acconciatura a bassa manutenzione che si gestisce benissimo in autonomia.

Tagli medio lunghi per capelli fini

Quando la chioma lunga non ha volume e i capelli restano sempre piatti nonostante lo styling, probabilmente è arrivato il momento di dare un taglio. La soluzione meno drastica sono i long bob che ti consentono anche di legare i capelli quando ne hai voglia. Un’idea per un taglio che non passa di moda? Questo in foto di Salvo Filetti, davvero senza tempo.

Tagli corti capelli fini

Il taglio corto per il 2023 sarà all’apice delle tendenze. Se hai deciso di accorciare la chioma, oltre a fare una scelta per la salute dei tuoi capelli ti garantisci una pettinatura trendy e femminile, come per esempio questa acconciatura con capelli mossi che vedi in foto.

I tagli di capelli pixie donano a tante e sono perfetti per dare volume alle radici, tuttavia considera anche un nuovo taglio alla maschietta con capelli mandati all’indietro: è una tendenza da seguire e con un giusto styling crea anche corpo e consistenza sulla fronte.

Capelli fini e colore

Molti hairstylist concordano sul fatto che chi ha i capelli sottili deve evitare il colore monocromatico. L’ideale è scurire la base oltre ad aggiungere i riflessi, in modo da creare contrasto. Un esempio eclatante è la testa bionda di Kristen Stuart che oltre al colore di base scuro è ingentilita da riflessi tono su tono.

Queste che hai visto sono alcune delle regole da seguire in fatto di tagli per capelli fini. Però non è tutto qui: ogni persona è diversa; sfoglia pure mille idee e foto di tagli di capelli, ma prendi la tua decisione insieme a un esperto. Affidarsi a un parrucchiere aggiornato resta la soluzione vincente.

Capelli fini rimedi

Come detto prima i rimedi per la cura dei capelli sottili dipendono dal tipo di capello e dal problema che hai. Quando i capelli sono troppo fini e sfibrati, può darti una mano il tuo hairsylist consigliandoti, oltre al tipo di taglio più adatto, prodotti curativi o trattamenti per rinforzare i capelli fini, da fare in istituto e a casa. Nel caso di alopecia invece, non aspettare e vai senz’altro dal medico.