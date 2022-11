Tagli capelli medi inverno 2023, colore e i 10 tagli migliori

Capelli medi 2023, scopri in queste immagini le tendenze colore e i migliori tagli capelli medi donna lisci mossi e scalati.

Ti mostriamo le tendenze tagli e colore capelli medi 2023 in queste foto dove troverai tinture innovative, ma anche idee, consigli e molti tagli di capelli perfetti per ringiovanire un viso maturo oltre a quelli per le più giovani e le ragazze.

Iniziamo quindi dalle tendenze tagli colore capelli 2023, per proseguire con tagli medi su capelli biondi o con sfumature bionde, quelli rossi, capelli castani chiari o scuri, per concludere con i nuovi tagli e colore su capelli scalati di media lunghezza.



Tagli e colore capelli medi 2023

I capelli medi tornano puntuali ad ogni stagione, li troviamo scalati o degradé con una lunghezza che sfiora le spalle o anche più corti. I tagli medi piacciono perché trasformano il viso senza stravolgere la lughezza, ma una nuova tintura come dimostra questa foto fa sempre la differenza.

Per il 2023 la tendenza predilige ancora tagli di capelli con la frangia, ma andranno di moda anche il bob liscio con riga al centro e quello con la riga laterale.

Tuttavia la scelta di come pettinare un taglio di capelli va comunque fatta sempre insieme al parrucchiere che decide in base alla forma del viso. Portare una frangia piena infatti, non è detto che stia bene a tutte.

Tagli capelli medi 2023 biondi

Un taglio per capelli medi che torna sempre di moda è il caschetto francese. Lo puoi portare corto, liscio di media lunghezza oppure scalato dietro. Guarda questo nuovo carré fatto su una chioma biondo miele messa in risalto da balayage più chiare davanti. Lo ha fatto Fabio Salsa ispirandosi agli anni 70.

Il biondo di tendenza dell’anno 2023 invece è quello platino monocromatico o con sfumature più calde. Un bell’esempio arriva dall’hairstylist Claude Tarantino

Questo non significa che non ci sono altre tonalità di blonde hair tra cui scegliere, e i parrucchieri su instagram sono una buona fonte d’ispirazione. Guarda ad esempio com’è affascinante e sensuale questo taglio e colore fatto da Rossano Ferretti

Tagli capelli medi 2023 rossi.

Tutte vorremmo portare almeno una volta i capelli rossi, ma le tinte audaci come il mogano scuro stanno bene solo su un volto senza rughe altrimenti invecchiano e mettono in evidenza le rughe del volto.

Nonostante questo le tinte rosse, i capelli ramati e le sfumature red sono all’apice delle tendenze colore capelli inverno 2023 e spopolano ovunque.

Tagli capelli medi 2023 castani

Una tinta castana monocromatica diventa bella se i capelli sono lucidi e sani. Meglio puntare sulle nuove balayage rosse o su sfumature dalle tonalità più calde come questi amber hair creati dal team di Wella professional

Per cavalcare la tendenza del rosso invece, senza tingere i capelli o riempire la testa di sfumature, bastano poche babylights che illuminano la chioma.

Tagli capelli medi scalati 2023

Capelli pari se ne vedono pochi in giro. Diciamo che complice il ritorno della moda anni 90 e 2000 la tendenza capelli punta sul taglio scalato a prescindere dalle lunghezze della chioma.

Naturalmente le scalature su tagli medi non sono tutte uguali ci sono quelli con riga al centro e quelli con frangia sfilata che combinano dinamismo e femminilità come questo in foto di Saint Algue.

Più audace il taglio mullet su capelli medi color platino ice dalle scalature accentuate che scoprono il viso scelto da The Club per WELLA

Abbiamo visto le tendenze tagli e colori capelli medi inverno 2023 e come avrai notato molte tipologie di taglio prendono spunto dal carré che è stato rivisitato in versione mossa o liscia. Gli altri tagli molto scalati invece non sono adatti a tutte soprattutto se hai i capelli fini. Tuttavia scegliere un bel taglio e colore di capelli è un mestiere, le foto infatti servono a dare le idee, ma l’ultima parola spetta al tuo parrucchiere di fiducia.

