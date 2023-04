Tinte e colori di tendenza capelli donne 2023 spiegate dall’hair stylist di L’Oreal Professionnel Francesco Busicchio.

Il colore dei capelli e le tendenze primavera-estate 2023 viste da uno dei più importanti brand della cosmesi e tinture, con l’aiuto dell’hair colorist che in questa intervista spiega come una tinta moda può valorizzare un volto di ogni età, oltre a quali sono i trend più hot in tema di colorazione capelli.

Colore capelli primavera estate 2023

Abbiamo visto molte tinte rosse nella vostra collezione, i capelli color rame sono in auge da anni. Il ritorno del rosso audace quasi mogano è in linea con i trend della moda donna?

Come abbiamo visto nelle passerelle il mood è il rosso, infatti, il colore dell’anno è il Magenta. Da qui partiamo con tutte le sue sfumature dal rame fino al rosa.

Questa nuova collezione p/e ci porta a un vero cambiamento di tendenza, finalmente ci scostiamo da un trend che ha fatto da padrone in questi ultimi anni: i colori grigi!!! Questa primavera estate 2023 sarà caratterizzata da nuove colorazioni.

La nostra collezione presenta il servizio French Glossing, con nuances che vanno dai rossi ai rame ma anche da colori come: cognac, tabacco, caffè e tinte cioccolato per le chiome scure.

Certamente ci sono tonalità di incarnato che stanno meglio con colori caldi ed altre che si accostano meglio a quelli freddi ma, come insegna la Migliaccio, tutti i colori possono essere caldi o freddi e pertanto possono adattarsi ad ogni sottotono della pelle.

Tutto sta ad affidarsi ad un bravo professionista che sappia valorizzare ogni donna con il colore di capelli più adatto a lei.

Un colore di capelli come il rosso magenta ci sembra adatto solo a donne giovani. E’così?

Assolutamente no. Dal mio punto di vista non è una questione di età ma di stile, sono toni che stanno bene sia a donne più giovani che meno giovani. In base alla personalità della cliente si sceglie un colore più o meno deciso che esalti le caratteristiche della donna che abbiamo davanti.

Ogni nuances può essere personalizzata in base alle esigenze della cliente. Certo, torno a dire che è fondamentale affidarsi ad un professionista se si decide di cambiare look.

Dopo la stagione estiva ci saranno nuove tinte di tendenza, quanto tempo serve per passare da un rosso audace al proprio colore di capelli?

Da sempre L’Oreal Professionnel Paris supporta noi professionisti con prodotti di altissima qualità che rispettano la struttura del capello durante i servizi di colorazione come Metal Detox. Per cui lavorare senza sensibilizzare troppo il capello ci aiuta anche nel cambio look per le prossime collezioni, altrimenti anche le modelle che avete visto in passerella, nella prossima stagione non lavorerebbero più.

Parlando di tonalità bionde invece, i colori freddi sono al top delle tendenze?

Il French Balayage pearl per le nostre clienti che amano le schiariture, si allontana dalle tinte tendenti ai grigi e bianchi e si muove verso colorazioni molto più satinate.

Anche il servizio Deco Style, cioè total blond non lo vedremo più grigio ma sarà molto più pearl.

Per quanto riguarda invece i pink hair visti alle sfilate, anche questa è una tendenza che ritorna. Perché e a chi stanno bene i capelli colorati?

Il pink fa parte della famiglia dei rossi e dal mio punto di vista quest’anno è in linea con la tendenza moda.

Certamente è un tipo di colore che può stare bene a tutte le donne se declinato in armonia con l’ incarnato. Le interpretazioni che proponiamo noi di L’Oreal Professionnel Paris possono variare dal total pink su taglio corto o con dettagli su capelli di lunghezza medio lunga.

E infine due parole sui nuovi tagli. Il taglio perfetto è fatto su misura, come si concilia la moda capelli con la personalità?

Un bravo professionista riesce a fare su misura un taglio moda apportando delle modifiche in base alla cliente che ha davanti, utilizzando tecniche diverse in base al tipo di capelli.

La nostra collezione prevede tre tipologie di hair look: lungo, medio e corto che abbracciano tutte le esigenze e personalità.

Il principale elemento di tendenza quest’anno vive nella frangia che può essere personalizzata valorizzando al massimo la face shape.

Ringraziamo Francesco Busicchio per la collaborazione. Riassumendo, se vi piacciono i capelli colorati e i colori audaci, le nuove tinte create da L’Oreal Professionnel per la primavera-estate 2023 e proposte durante le sfilate moda donna, vanno anche in quella direzione.

