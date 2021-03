Tagli capelli corti biondi dalla primavera estate 2021 fino all’autunno inverno. 2021-22 Ecco foto idee e tendenze per tutti i tipi di capelli corti, lisci mossi e ricci.

Ecco i nuovi tagli di capelli corti biondi 2021. Le tendenze per quest’anno spaziano dal taglio pixie a nuovi tagli di capelli scalati sfilati, a tagli con frangia e ciuffo a quelli medio corti. Quindi se hai i capelli biondi o pensi di tingere la chioma con le nuove tonalità e sfumature di biondo, qui hai da scegliere tra tante immagini di tagli corti alla moda.

Tagli capelli corti biondi scalati con frangia

Il taglio corto con la frangia laterale è quelli più femminile ed ha il pregio di valorizzare diverse forme del viso oltre a nascondere qualche ruga. La frangia può essere sfilata oppure piena, importante con ciuffo come questo taglio in foto dove le schiariture biondo su biondo completano il look

Sempre scalato ma più corto questo tipo di taglio creato da Pierre Ginsburg per Revlon, mette in evidenza la tinta platino con le radici biondo scuro e uguale al colore delle sopracciglia.

Tagli pixie 2021

Femminile ma altrettanto audaci i tagli pixie piacciono a donne di ogni età in. Sono facili da gestire a casa, mettono in evidenza gli occhi, e si può cambiare lo styling a secondo del tipo di taglio. Per il 2021 la tendenza punta allo shagghy e al medio corto scalato.

ideale per i capelli molto fini è il pixie cut cortissimo dietro e con frangia davanti scalata.

Il vantaggio dei nuovi tagli corti 2021 è che puoi cambiare la pettinatura a secondo delle occasioni. Per esempio portare la frangia all’indietro o di lato lasciando la fronte scoperta.

In tema di capelli corti, i pixie cut in tutte le loro declinazioni grazie alla loro versatilità restano i tagli più amati. Ci sono diverse soluzioni a cui ispirarsi, ad esempio questo in foto è un nuovo tipo di taglio asimmetrico corto dietro con volume alla radice valorizzato da balayage dalle nuance fredde.

Tagli capelli corti mossi

A dominare le tendenze dei tagli capelli corti femminili ci sono anche gli short hair con pettinature mosse tagli con scalatura morbida e frangia sempre portata di lato. Ecco un bel taglio creato per la primavera estate 2021

Sempre per la stagione estiva, una tinta di biondo ramato e una messa in piega mossa con frangia destrutturata, cambiano lo stile del taglio dei capelli e lo rendono più sbarazzino. Ecco come

Tagli di capelli corti scalati e sfilati

Qui gli hair stylist di SESH giocano sul contrasto delle tonalità dei biondi per donare luce al viso,mentre il tipo di taglio medio corto trae spunto dagli anni settanta

Taglio di capelli corto alla maschietta

Sensuale femminile ideale, per per chi non ha la chioma folta, i capelli à la garçonne ritornano nella versione con frangia e ciocche colorate che donano carattere alle tinte biondo platino. Ecco un bell’esempio di taglio cortissimo con frangia ideale per tutte le stagioni.

Tagli medio corti mossi

Oltre ai tagli cortissimi, la tendenza moda capelli 2021 riporta in auge i tagli medio corti lisci o mossi. Abbiamo già visto il ritorno del french bob, però ci sono anche tipi di tagli che si gestiscono con estrema facilità a casa. Ne è un valido esempio questo taglio pieno di volume con i capelli dallo stiling naturale e due tonalità di biondo a contrasto e creato dal noto hair style di Monaco Eric Zemmour

Le tendenze capelli 2021 propongono anche molti tagli medi asimmetrici con riga di lato da portare mossi ondulati o lisci, e da gestire con una piastra o spazzola e phono per un hair loock più ordinato come suggerisce Intermède Coiffure

Tagli di capelli corti giovanili

A secondo del tipo di taglio, il corto può ringiovanire un viso. La regola vale per donne di ogni età. Prova ne è questa acconciatura liscia scalata e realizzata su platinum hair con sfumature biondo cenere e accenti di colore lilla sulle ciocche.

E se vuoi anticipare i trend del prossimo anno dai uno sguardo alle migliori tendenze capelli e tagli di capelli su Donne sul Web bellezza. Nel frattempo guarda i nuovi colori capelli 2021 oltre a tutti i tagli di tendenza.