Tagli capelli medi 2021, ecco il nuovo bob alla francese. Foto e idee per cambiare look con un taglio tutto nuovo e non portare il solito caschetto.

Tagli capelli medi si, ma non sempre lo stesso tipo di pettinatura, ovvero il bob o caschetto in italiano. E’ vero che i tagli di media lunghezza accontentano donne di tutte le età, ma il caschetto classico per quanto versatile, non sta bene a tutte le forme del viso.

Da qui nascono una serie di varianti del taglio carrè, c’è il lob, il caschetto lungo, quello con frangia, il chin bob oltre a tutti i tagli scalati mossi o degrade.



Quindi come orientarsi tra i tanti tagli medi che prendono ispirazione dal mitico carrè alla francese? Vediamolo insieme con queste nuove immagini che illustrano le diverse tipologie dei tagli di tendenza medi, o medio corti secondo lo stile parigino.

Tagli capelli medi 2021 bob corto mosso

La nuova versione del caschetto alla francese è un bob corto mosso scalato con riga laterale e valorizzato da balayage biondo scuro su un una tinta di castano chiaro. La piega mossa è scomposta dona quell’allure particolare tipico delle donne parigine

Il nuovo taglio bob alla francese con la frangia

Movimento e volume tagli iper-personalizzati, realizzati su capelli asciutti, contraddistinguono l’expertise dei saloni Maniatis Paris. Splendido il color biondo zafferano ottenuto grazie ai pigmenti naturali. Il taglio dallo stile rock è sfilato sulle punte mentre la piega è realizzata con uno spray texturizzante e una piastra lisciante.

Capelli medi mossi scalati

Realizzato su una base castano scuro naturale, questo taglio scalato morbido lascia le lunghezze dietro per ammorbidire il tutto. La piega mossa si ottiene con uno spray texturizzante e la piastra, in modo da modellarli, poi basta mettere la testa in giu per donare allo syling l’effetto naturale

Tagli capelli medi: il bob lungo liscio

Prende ispirazione anni 90 il taglio medio lungo con le punte dei capelli all’infuori e riga al centro. Mentre il colore monocromatico baby blonde di Wella valorizza l’acconciatura. Chiariamo subito che per un taglio come questo occorre una testa molto folta oltre all’abilità nel gestire la piega a casa con piastre o spazzola e phono

.Tagli medi 2021 bob con frangia di lato

Questo bob destrutturato con la frangia più o meno lunga di lato, si gestisce facilmente con una mousse spazzola e phono per portali mossi come vedete in foto. Mentre per la piega liscia, servono i ferri del mestiere e abilità manuale.

Bella anche la tinta rossa con pochissime schiariture per dare luminosità al volto e che incontra le nuove tendenze colore capelli 2021.



Quelli che vi abbiamo mostrato sono tagli bob realizzati dai saloni francesi, pertanto se vi piace lo stile non dovete fare altro che scegliere tra queste foto. Per le altre tendenze taglio e colore sul canale capelli di Donne sul Web ci sono tutti i trend moda dell’anno.

