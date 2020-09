Biondo sia caldo che freddo, appena sfumato o molto contrastato e su un taglio di media lunghezza con un lungo ciuffo laterale o con una piega mossa e frangia piena. E’ questa la proposta dei saloni di Italian Style Framesi per l’autunno inverno.

Per gli haircolorist di Wella Mitù le tonalità dei capelli biondi più caldi, quelli dalle nuance classiche come il biondo oro, vengono illuminate da ciocche con schiariture fredde. Lo stiling mosso e volutamente romantico in aggiunta a un taglio scalato, valorizzano l’insieme.

Biondo freddo

Le tonalità dei biondi freddi qui sono messe in risalto da contrasti decisi, sia sulla radice più scura che sulle punte. Un taglio medio corto con lunga frangia laterale, oltre una messa in piega liscia che valorizza un capello fino rendono il look a metà tra il femminile e il grintoso. E’ questa la tendenza colore scelta da ASH per WELLA.

Capelli biondi 2021: biondo scuro

Se hai sempre desiderato una chioma bionda ma non hai mai avuto il coraggio di cambiare colore, il biondo scuro è il colore che meglio si adatta a tutte le stagioni. Tuttavia come la maggior parte delle tinte per capelli questo colore rende meglio se illuminato da balayage o sfumature più chiare intorno al viso. Lo vedi qui in questa foto dove tintura e acconciatura è stata creata dai saloni Framesi per la collezione Italia Style Energy.

Vedi anche. Balayage capelli lunghi e corti tecniche e tendenze

Il biondo cenere o meringue blonde

Questo colore che vedrai in foto non è il classico cenere, è una tonalità di biondo freddo molto bella ma soprattutto nuova. Splendido anche il tipo di taglio scalato che dona movimento alla chioma. Per portare un colore e taglio così bisogna avere uno stile personale disinvolto e soprattutto un carattere forte.

Questi per ora sono le migliori tinture e sfumature per i capelli biondi 2021. Ma siamo solo all’inizio, tu continua a seguire Donne sul Web capelli e scoprirai tagli colori e tendenze dei migliori saloni italiani e stranieri, in modo tale da capire subito quale colore e taglio di capelli è più adatto a te. Nel frattempo ti consigliamo di guardare anche: