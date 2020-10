Colore capelli castani 2020 2012, ecco tutte le tinture e sfumature autunno inverno, per tagli corti medi e lunghi. Le immagini dei migliori saloni a cui ispirarsi.

Capelli castani 2021, ecco le schiariture e sfumature di tendenza per la stagione autunno inverno, puoi scegliere tra il capello con sfumature rosse o ramate e quelli con ciocche colorate, ma non è tutto. Ecco quindi le migliori idee e foto taglio e colore per donne con la chioma castana.

Vedi anche: Capelli biondi 2021 tinte sfumature

Capelli castani 2021 sfumature di tendenza

Saranno i riflessi rossi o calde sfumature ramate a dare luce ai capelli castani, oltre a qualche eccezione come le ciocche colorate che donano carattere a un taglio corto e a quello medio. Nel mezzo si collocano schiariture chiare solo sulle punte che illuminano una chioma scura e valorizzano un taglio medio liscio e scalato.

Capelli castani con sfumature rosse

Quando cambia la stagione colore e taglio di capelli vanno sempre di pari passo. Tuttavia le tendenze per l’inverno puntano a tagli lisci scomposti scalati con riflessi rossi nelle nuance toni del ramato. Ad esempio questa proposta di Ash per WELLA mette in risalto i capelli castani scuri senza esagerare con le sfumature o balayage. L’effetto finale è quello di una testa color castano naturale.

Per Mauro Galzignato hairstilist di Kemon Italia le tendenze colore capelli autunno inverno 2020 2021 vedono protagonisti i contrasti cromatici. Ed ecco come il Bowl Cut taglio icona degli anni ’90, viene rivisitato in chiave moderna e contemporanea grazie a un colore di capelli multi-sfaccettato oltre le eleganti sfumature nei toni autunnali.

Sono schiariture sottili nelle calde nuance del color rame e ottenute con Framesi Light Brush, quelle che vediamo in questo caschetto con frangia realizzato dagli hair stylist del brand. E’ inutile dire che per una testa come questa necessita di una chioma folta e sana.