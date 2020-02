Come portare i capelli nel 2020? Ecco le foto dei migliori tagli medi scalati e sfilati. Guarda queste immagini e trova il taglio di capelli che ti piacerebbe avere.

La mezza misura mette daccordo tutti, ecco perchè dovresti puntare sui nuovi tagli medi, Bob lob e tagli medio corti scalati o sfilati per dare leggerezza, sono quelli fra cui scegliere per rinnovare il tuo look nel 2020 soprattutto se hai un viso maturo, se invece hai un volto giovane il taglio medio valorizza gli occhi e lineamenti.

Qui ha sette foto e sette soluzioni dai migliori saloni fra cui scegliere, dal taglio all’altezza delle spalle a quello medio corto. Ecco come portare i capelli medi scalati e sfilati nel 2020.

Il nuovo taglio bob sfilato

Ci sono mille varianti di questo taglio di capelli, ma alla fine si torna sempre alla personalizzazione. Il compito di un bravo hairstilyst è quello di scegliere fra i tanti tagli quello più adatto al capello e alla forma del viso. Questo ad esempio è una declinazione del taglio degradè con ciocche più lunghe sul davanti che donano un aspetto diverso al solito carré

Tuttavia bob non è sinonimo di capelli lisci, guarda ad esempio questo taglio medio corto scalato con frangia è una declinazione del taglio di capelli alla francese rivisitato

Tagli medi il lob scalato

Il lob è il taglio medio all’altezza delle spalle si porta liscio riccio e mosso. Un bravo parrucchiere riesce a farti un taglio scalato senza svuotare troppo la chioma. Fra i nomi più famosi c’è Anh Co Tran che con la sua tecnica di scalatura riesce a dare volume anche a una testa con capelli sottili.

Il classico lob che si vede ovunque invece è questo che vedi nella foto, scalatura leggera e ciocche ondulate lavorate con una piastra per capelli. Il colore qui è molto importante come vedi le radici sono più scure mentre le punte illuminano la chioma.

I tagli di capelli medio corti scalati

Il medio corto piace, e si possono fare delle belle messa in piega mosse o liscie, oltre alla possibilità di legare i capelli. Vediamo i tagli migliori

In Italia abbiamo dei bravissimi hair stylist basti pensare ai famosi tagli di Aldo Coppola che ha saputo conquistare un pubblico di vip grazie a un tipo di taglio di capelli oltre alle acconciature. Dai nuovi tagli dei saloni coppola escono pettinature come questo taglio su una chioma scalata e valorizzata da sfumature biondo champagne.

Non è da meno Salvo Filetti il noto Hair Stilyst di “Tutto Fatto” e Compagnia della Bellezza. In questa foto Filetti oltre il taglio, dimostra come trovare il castano perfetto esalta carnagioni chiare e scure, il tutto valorizzato da un taglio scalato moderno con ciuffo.

Tagli medi scalati con frangia

La frangia tornata di gran moda lunga sfilata o anche piena, talvolta può essere una soluzione per donare volume a chi ha i capelli fini. Guarda questo taglio scalato volutamente dietro. Qui il parrucchiere grazie alla frangia riesce a dare l’illusione di una testa con una chioma voluminosa nonostante i capelli sottili.

Ora non ti resta che andare dal parrucchiere e decidere insieme lui quale taglio di capelli scalato o sfilato è adatto a te. Nel frattempo dai uno sguardo alla sezione capelli e tagli di capelli per scoprire tutte le tendenze moda

