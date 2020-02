Ti presentiamo i più interessanti tagli capelli lunghi 2020 usciti dai saloni più affermati del pianeta.

Troverai molte foto per tutti i gusti: naturalmente non va bene lo stesso taglio se sei liscia o hai capelli lunghi, ricci, mossi e voluminosi, ma rispettando le caratteristiche della tua testa puoi sbizzarrirti tra frangia, ciuffo, riga in mezzo, onde, e i nuovi tagli scalati che vanno per la maggiore, e che stiamo per mostrarti.

Il lungo non stanca mai, ma non va trascurato: il miglior taglio capelli per una chioma dalle spalle in giù è quello che sa esaltare la bellezza delle acconciature maxi senza dare l’idea che una donna non abbia avuto semplicemente voglia di andare dal parrucchiere per sei mesi.

Tagli capelli lunghi scalati 2020

Il taglio lungo scalato si può declinare in mille modi, ma va fatto con criterio in base alle qualità del capello: per le donne capelli lunghi e effetto scopa di saggina sono due concetti che tendono ad avvicinarsi drammaticamente, soprattutto se il parrucchiere non ci sa fare.

Le ciocche sfilate di Rush Hair & Beauty sono davvero il carattere dominante del taglio, che parte da una frangia corta e sfilacciata e si allunga progressivamente, con leggerezza, fin sotto alle spalle. Davvero molto bello.

Un bel taglio lungo mosso ondulato con scalatura leggera esce dai saloni di Paul Mitchell, a fare la differenza oltre al capello sano e lucido è la tinta castano cioccolato con sfumature tono su tono che valorizza i capelli lunghi

Claude Tarantino propone tagli scalati e sfilati come questo, associandolo fra l’altro alla ricerca del perfetto biondo 2020, grazie a quello che in gergo viene chiamato balayage polaire.

Capelli lunghi con la frangia

Frange piene corte lunghe sono la tendenza dell’anno. Nel mezzo si collocano frangette, quelle lunghe bombate e quelle scalate. Il 2020 vede infatti il ritorno di diversi tipi di frangia su chiome di tutte le lunhezze

Una frangia leggera e sfilata è l’idea di Dessange Paris per un taglio scalato digradante pensato per i capelli lisci o leggermente ondulati.

Esce dai saloni di Aldo Coppola Milano, il bel taglio con frangia sfilata di MIchelle Hunzinker. La conduttrice di Mediaset mantiene la chioma lunga liscia o ondulata a testimonianza che dopo i 40 anni non è obbligatorio tagliare i capelli.

Tagli capelli lunghi mossi

Questo lungo degradé ha il punto di forza in un colore capelli molto particolare, iridescente e decisamente femminile che Mon Coiffeur Exclusif ha pensato fra i tagli capelli lunghi 2020 adatti alle chiome mosse.

Vog Coiffure porta tutta l’eleganza francese in un taglio scalato dalla forma ovale, pettinato poi con le ciocche mosse per aggiungere un’idea di nonchalance.

Se temete il crespo, imparate a non farne un dramma e valorizzarlo con un taglio con frangia lunga come quello dai saloni di GoCoppola, dallo styling volutamente un po’ selvaggio.

Tagli capelli lunghi ricci

I capelli ricci danno il meglio nelle lunghezze extra, ma hanno bisogno di una forma ben curata come questa, leggermente arrotondata con una riga laterale spontanea adatta a un viso regolare. Per realizzarli uguali occorre la mano di un parrucchiere bravo oltre a prodotti per lo styling che mantengano il riccio lucido e ordinato

Un long bob o lob tagliato dritto è l’ideale per chi ha un capello mosso naturale con un bel riccio ordinato e regolare, o ha voglia di farselo con gli strumenti del mestiere

Tagli capelli medio lunghi

La dimensione medio lunga è il compromesso per chi non ama gli eccessi, la giusta via di mezzo che accontenta donne di ogni età. Molte attrici over 60 in effetti non hanno mai rinunciato alla chioma medio lunga, basti pensare a Susan Sarandon o Catherine Deneuve

Certo va considerato che si tratta comunque di un capello da curare con attenzione, a maggior ragione quando ci si avvicina al periodo della menopausa . Tuttavia le tendenze capelli 2020 ci mostrano tanti tagli medio lunghi adatti a chi ha una bella chioma, per esempio gli hirstylist di The best Club per Wella pensano proprio alle dive del passato, ma con un colore modernissimo e brillante, in questo taglio medio con onde avvitate.

Davvero pieno di fascino anche questo taglio medio lungo creato per Sebastian Professional, con un ciuffo corposo che copre lo zigomo ed esalta l’ovale del viso.

Il concept qui è di Giorgio Parrivecchio per Wella ed è un buon suggerimento per chi ha i capelli fini ma non vuole rinunciare alla femminilità. La combinazione cromatica si può osare anche quando il proprio grigio è ormai quello naturale, soltanto da ritoccare con un tocco estroso che lo sdrammatizzi.

Capelli lunghi con onde

Kemon ha pensato questo taglio con riga centrale proprio per valorizzare delle onde naturali e leggere, ideale per chi ha una struttura “né carne né pesce” con le radici che tendono ad appiattirsi.

Sulla stessa lunghezza… d’onda è Saint Algue con questa bella piega ondulata su un taglio simmetrico, leggermente scalato ma “pieno”.

Curve splendide sono quelle che i parrucchieri di Toni&Guy hanno realizzato su questo capello lungo setoso, di un biondo speciale. La riga laterale così profonda tenera volume, bisogna fare attenzione a riprodurla correttamente quando ci si pettina a casa per evitare che il taglio sembri “sfasato”.

I capelli lunghi ondulati saranno di moda per tutto l’anno. Ottenere la messa in piega perfetta a casa non è semplice, però l’estate si può prendere spunto da questa pettinatura creata per Chanel couture. Come vedi qui il gel è solo sulla testa mentre le lunghezze mostrano ondulature ordinate dall’effetto naturale

Gli hairstyler di Compagnia della Bellezza le hanno battezzate “onde distratte”: questa long Waves prendono luce dai contrasti di colore in un taglio dalle linee piuttosto nette e dal tono deciso.

Come vedi, i tagli capelli lunghi 2020 sono tanti e bisogna dire che l’attenzione degli stilisti sulle lunghezze importanti è sempre alta, anche in fatto di prodotti per lo styling. Quale ti piacerebbe provare?

