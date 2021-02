Capelli, ecco i nuovi tagli bob e long bob lisci o mossi che abbiamo scelto per te. Devi solo guardare le immagini per scoprire le nuove tendenze capelli di oggi.

I migliori tagli di capelli medi del 2021 restano i nuovi bob e i long bob. Parliamo sempre del taglio medio d’ispirazione francese, tornato di moda nelle diverse declinazioni.

Vediamo quindi perché è sempre di tendenza e come il taglio bob unitamente a un nuovo colore di capelli trasforma il volto, e a seguire le foto dei nuovi tagli di capelli corti o medio – lunghi.

Il nuovo taglio bob corto scalato

Caschetto e carré sono tipi di tagli che abbiamo visto praticamente ovunque in questi ultimi anni, ma talvolta basta una pettinatura diversa e un taglio scalato ben fatto per cambiare lo stile. Ecco come

Il french bob

Di recente è tornato di moda il french bob, ovvero il caschetto alla francese corto con frangia. Tuttavia si tratta di un tipo di taglio che sta bene al viso ovale, ma soprattutto giovane.

Il bob corto mosso scalato o pixie bob

La pettinatura mossa oltre ad essere di tendenza valorizza una chioma poco folta e il capello fino. Per chi vuole cambiare look con un taglio elegante come il nuovo pixie bob, ecco una bella idea da copiare.

Il long bob liscio o mosso 2021

Non è un segreto che la media lunghezza è il giusto compromesso per rinnovare il proprio aspetto senza passare dai capelli lunghi a tagli drastici di capelli, rischiando di sbagliare. Le nuove tendenze capelli medi per il 2021 puntano sul colore con schiariture bionde, sul capello medio mosso ma sopratutto sull’autenticità. Ecco come Salvo Filetti rinnova il long bob.

La pettinatura con le onde, la scalatura leggera fatta ad arte per non vuotare la chioma, mettono in risalto questo nuovo taglio bob e una tinta di capelli che grazie alla tecnica del degradé passa dalle radici scure alle lunghezze platinum.

Taglio bob perché piace a tutte le età. I vantaggi deli tagli medi

Come abbiamo detto a presindere dal nome, il bob o lob è comunque un taglio medio molto versatile che consente di passare dalle pettinature lisce a quelle mosse con estrema facilità.

I tagli bob piacciono per cinque motivi fondamentali:

rifrescano il look senza stravolgimenti,

ringiovaniscono di qualche anno,

si gesticono a casa con prodotti adatti per lo styling

sono un toccasana per i capelli fini se il tipo di taglio è fatto bene e su misura.

a secondo della lunghezza consentono di legare i capelli.

Questi sono le tendenze bob e long bob 2021 più amate e da cui prendere ispirazione. Comunque se vuoi scoprire le ultime tendenze in tema di taglio e colore 2021 continua a seguire Donne sul Web capelli

