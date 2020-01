Tagli capelli corti 2020, lisci o mossi? Dal taglio corto alla francese al mosso liscio e scalato. Ecco le foto dei nuovi tagli corti donne

I nuovi tagli corti 2020 sono pratici eleganti e femminili, parliamo di capelli sfilati, scalati, con frangia o mossi per dare movimento. Qui hai cinque immagini dei nuovi tagli 2020, ogni tipo di pettinatura è pensato per donne che amano portare la chioma corta ad ogni età.

Se invece sei tentata di cambiare il tuo look con un taglio chic sappi che dopo che avrai visto le foto potresti subito decidere di tagliare i tuoi capelli. Dai capelli lisci che danno l’idea di un finto corto a quelli ondulati al nuovo taglio di capelli alla maschietta eccoti le 5 foto e idee da copiare.

Vedi anche: Capelli corti i nuovi tagli di tendenza 2020

Il corto mosso

Come per la moda anche le tendenze capelli vivono del passato rivisitato in chiave più moderna. Questo è il taglio alla garçonne reinterpretato in una versione mossa e volutamente arruffata e valorizzato da una tinta scura monocromatica. Un tipo di acconciatura come questo può essere consente diverse variazioni nello styling.

Il taglio corto liscio con il ciuffo

Realizzato dal team artistico di WELLA, questo è il tipo di taglio moderno che trova le sue radici nel passato ma qui a fare la differenza è la tonalità di biondo freddo creata dai colorist specializzati. Ideale anche per capelli fini questo taglio non conosce limiti d’età.

Bello questo taglio corto femminile e giovanile che mette in evidenza gli occhi e realizzato dal noto hairstilyst italiano Salvo Filetti

Capelli corti mossi con frangia di lato

Talvolta l’ispirazione per una per un nuovo taglio di capelli può arrivare anche dalla musica. E’ il caso di Stefano Lorenzi Hairstilyst dei saloni italiani di Aldo Coppola la cui collezione 2020 presenta tagli di capelli che puntano a esaltare l’effetto naturale. Lo vediamo in questa pettinatura particolarmente adatta al capello mosso.

Capelli corti con ciuffo lungo di lato

Molto di moda il capello corto con ciuffo lungo davanti. Si tratta di un tipo di taglio che offre la possibilità di portare i capelli all’indietro in estate o quando ne hai voglia, oltre a nascondere enestetismi e rughe d’espressione. Insomma il capello corto dietro e lungo davanti è la scelta giusta per donne giovani e donne più mature.

Ti abbiamo mostrato cinque nuove idee di tagli corti la scelta spetta a te, ma se vuoi conoscere tutte le nuove tendenze tagli capelli femminili segui Donne sul Web Capelli

Vedi anche

Capelli medi 2020

Capelli medi tagli lisci mossi e scalati

Colore capelli 2020