Capelli – Vuoi vedere le foto dei migliori tagli di capelli per donne mature che ti aiutano a ringiovanire il viso? Abbiamo selezionato per te i 9 migliori tagli del momento. Guarda le foto, scegli il tuo taglio, e corri dal tuo parrucchiere.

Capelli e tagli di capelli per donne mature che ringiovaniscono. Chiariamo subito che “mature” non è sinonimo di vecchie, tuttaltro. La maturità è un vantaggio per molte donne, il fascino infatti cresce con l’età. Quindi avere 40 o 50 0 60 anni non obbliga nessuna donna a tagliare per forza i capelli. Ne è una valida testimonianza la bella attrice italiana Elena Sofia Ricci che a 58 anni mantiene un taglio medio lungo.

Si taglia la chioma se si ha voglia di cambiare o perché con gli anni i capelli diventano più sottili, come spesso succede in menopausa. Comunque sia, se hai superato gli anta e stai cercando nuovo taglio di capelli giovanile e un colore nuovo, ecco la soluzione in 9 immagini.

Vedi anche: Tagli di capelli giovanili

Tagli capelli corti donne mature

A quaranticinque anni sei una donna matura, questo non significa che hai il volto pieno di rughe, anzi creme, trattamenti e uno stile di vita sano oggi ti aiutano a dimostrare 10 anni di meno. Però potresti avere i capelli fini come la bellissima quarantaciquenne Charlize Theron e prendere spunto dal suo taglio medio corto messo in risalto da una tinta bionda luminosa.

Vedi anche: Capelli biondi 2020

A più di 50 anni sei nel pieno della maturità e della bellezza, come insegna l’attrice statunitense Lisa Rinna. Il suo taglio corto scalato è valorizzato da calde sfumature ambrate, è il nuovo taglio dell’anno.

Qualcosa di simile ha scelto anche Monica Bellucci con la differenza che il suo è un caschetto shaggy

Non tutte le donne tingono i capelli appena vedono apparire i primi bianchi sulla chioma. Questo non significa che rinuncino a un bel taglio più corto dietro e con ciuffo davanti, che rinfresca l’aspetto.

Di contro una totale trasformazione a partire dal colore per arrivare al taglio ti toglie almeno 10 anni. La mano e l’occhio di un bravo hairstylist in questo caso è fondamentale. Ecco una valida dimostrazione

Tagli capelli medi giovanili

Bob long bob, lob, capelli scalati e tagli destrutturati come l’ultimo hacked bob sono solo la rivisitazioni di un taglio di capelli che parte sempre dal solito carré francese. La giusta via di mezzo la trova il parrucchiere perché un taglio di capelli ben fatto è sempre personalizzato. Però talvolta basta poco per dare l’idea del cambiamento, per esempio un bob con scalature leggere e una piega che scopre il volto da un lato si adatta benissimo a tutte le età. In foto è la proposta dei saloni di Aldo Coppola.

Vediamo comunque come cambia un volto quando la trasformazione parte dalla tinta. Per trovare il colore dei capelli adatto al tono della pelle e agli occhi, il fai da te non è consigliato ci vuole un buon haircolorist per ottenere un risultato perfetto Qui vediamo ad esempio come un biondo platinum unitamente a trattamenti per capelli e ad una messa in piega ben fatta cambiano un volto maturo.

E infine chiudiamo con una bellissima 51enne, la cantante e attrice Jennifer Lopez che tagliato la sua lunga chioma. Ecco il lob perfetto con schiariture dorate che il noto hair stylist Cris Appleton ha creato per la chioma della Lopez

Perché bisogna cambiare taglio e colore dai 40 anni in poi

Non c’è una regola precisa diciamo con chiarezza che ogni donna è diversa come lo sono i suoi capelli. Come abbiamo detto normalmente una chioma con l’andare avanti con gli anni diventa più sottile. Tuttavia ci sono donne che anche oltre i 60 anni non hanno di questi problemi.

Vedi anche: Capelli 9 tagli e colori che funzionano sempre

Quindi chi ha capelli fini sa già che con il tempo questi diventeranno più fragili, ma i rimedi per rinforzare i capelli ci sono, basta farsi consigliare dal medico. Comunque il taglio e colore rinfrescano il viso e ti fanno sembrare più giovane questa invece è una regola che vale a 20 come a 60 anni, dipende sempre dal parrucchiere a cui ci si affida e dal tipo di tinture usate. A completare il look sarà sempre il trucco che non deve essere pesante, ma adeguato.