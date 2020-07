Long bob o lob, perché dovresti scegliere un taglio di capelli medio lungo? Perché sta bene a tutte le donne, anche dopo i 50 anni. Ecco le foto che lo dimostrano.

Long bob o caschetto medio come sai sono i tagli di capelli più amati da star, vip o celebs di ogni età. Tuttavia, si tratta di un tipo di taglio femminile che accontenta tutte in virtù della media lunghezza che consente di legare i capelli o realizzare acconciature.



I vari social network: Pinterest o Instagram sono pieni di immagini di tagli lob o long bob, c’è da scegliere. Noi però vogliamo mostrarti le novità in tema di tagli capelli per donne, oltre a darti qualche consiglio. Ecco 7 nuove idee per un bel taglio medio: liscio mosso e scalato.

Long bob liscio

Quando si ha la fortuna di avere tanti capelli e una chioma sana le pettinature lisce, si gestiscono con un minimo di manualità. Il vantaggio dei capelli lisci è quello di avere un aspetto ordinato e curato. Lo vediamo in questo tipo di taglio carré lungo su base castano cioccolato e riflessi rossi sulle ciocche.

Taglio di capelli bob giovanile

Quando si parla di tagli giovanili di solito si prendono come spunto le attrici per dimostrare come un taglio di capelli oltre al colore, le rende apparentemente più giovani. E’ il caso di Finola Hughes che non dimostra affatto i suoi 60 anni, o della 47enne Gwyneth Paltrow, che ha tagliato la sua chioma bionda e lunga per donare freschezza al viso.

Vedi anche: Capelli biondi 2020 colori e sfumature

Long bob scalato

Il bob medio lungo di tendenza dell’anno è scalato con le ciocche di capelli davanti più lunghi. L’effetto lo possiamo vedere anche in un finto caschetto, ad esempio quello della regina Letizia Ortiz che con questa pettinatura ha spopolato.

Questo invece è l’ultimo taglio scalato realizzato dall’hair stylist Salvo Filettti. Qui viene messo in risalto il colore dei capelli, ossia il contrasto tra il biondo beige con le radici scure. Si tratta di una pettinatura dallo stile aggressivo adatta ad un volto giovane.

Più sobrio, e con scalature meno accentuate quasi impercettibili questo nuovo taglio con riga al centro, proposto dai saloni Aldo Coppola. Pionieri dell’hair style naturale.

Long bob mosso

La pettinatura media che piace molto è quella mossa, adatta a capelli sottili. Le foto che vediamo dai saloni o sul web, ci mostrano chiome mosse dalla radice alle punte o capelli ondulati a partire da metà lunghezza come questa in foto. Comunque qui anche la scelta del colore fa la sua parte, questa tonalità di pink hair rose gold è senza dubbio molto bella.

Più facile da realizzare anche acasa con una buona piastra lisciante per capelli, è la pettinatura tipo flat wawes o onde piatte morbide effetto naturale che sfoggia la bellissima attrice Margot Robbie.

Long bob taglio a chi sta bene?

Per capire a chi sta bene un tipo di taglio di capelli è inutile cercare su Google, ci vuole l’occhio esperto è la mano di un bravo parrucchiere. Solo così puoi scegliere il taglio più adatto alla forma del tuo viso. Comunque i tagli di capelli bob lunghi o se preferisci lob, essendo di media lunghezza stanno bene più o meno a tutte. Mentre per scegliere il long bob più adatto a te, tra liscio mosso o scalato come quelli che ti abbiamo mostrato in queste immagini, siamo convinte che il tuo hairstylist di fiducia saprà consigliarti sempre al meglio.