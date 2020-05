Capelli estate 2020, cambia il colore di capelli secondo le tendenze primavera estate! Dal castano chiaro, ai capelli scuri e i biondi, ecco tutte le tinte.

Colore capelli primavera estate 2020: al top le sfumature di biondo, le nuove tinte per capelli castano chiaro o rame, senza trascurare i capelli scuri e quelli biondi con radice scura di Aldo Coppola, per continuare con i capelli ramati e sfumati. Ecco le immagini delle nuove tendenze.

Colore capelli estate 2020: i biondi

Si pensa che il biondo sia sempre lo stesso, eppure è incredibile quanti nuovi biondi spuntino ogni anno: da quello caldo alle tonalità fredde, dal beige al biondo sabbia c’è una palette infinita di tinte monocromatiche e possibilità di sfumature trendy.

I primi a dimostrarlo sono i parrucchieri dei saloni Aldo Coppola: su questo carré dalla linea soft si “disegna” con il chiaro e lo scuro sulla forma del taglio, rendendolo speciale. La radice più scura è comoda per gestire i capelli fra un appuntamento in salone e l’altro.

Capelli biondo sabbia

Cavalcano la stagione i biondi caldi sfumati, come questa colorazione Wella Ash che vuole creare nella chioma micro-venature che ricordano quelle del mondo vegetale e costruiscono un gioco di in-out che valorizza la carnagione e lo sguardo. I toni caldi e cremosi fanno moltissimo per questo taglio mosso.

Per questo taglio medio corto di Fabio Salsa le nuance del biondo sono naturali e danno movimento e morbidezza senza eccedere nei contrasti. La luce sembra avvolgere la capigliatura da tutti i lati.

Biondo platino

Se mai il platinum hair è passato in secondo piano, la tendenza torna di moda e non ha paura di pescare sfacciatamente dai decenni passati.

Qui nella foto il taglio corto e deciso di Saint Algue nasce insieme al colore biondo platino, uniforme e curatissimo, da ritoccare in salone con costanza maniacale.

Biondo champagne

D’ispirazione anni ’80 come tutta la collezione Kemon primavera-estate 2020, questo chin bob è un taglio medio che trae forza proprio dal contrasto nettissimo fra la radice e le lunghezze, molto più chiare, nella tonalità champagne.

Balayage biondo estate 2020

La tecnica del balayage e le sue derivazioni sono una festa per il biondo dal momento in cui sono state inventate.

In questo taglio medio-lungo wavy di Toni&Guy il gioco fra caldo e freddo è molto sottile e genera un effetto sfolgorante, proprio come se le ciocche ondulate fossero sotto un immaginario riflettore.

Biondo sole

I raggi del sole e la tinta bionda fanno parte dello stesso immaginario.

A partire da una radice più carica di toni scuri le lunghezze sono baciate dal biondo sole creato qui da Framesi su capelli lunghi scalati e mossi.

Capelli biondo scuro

Estremamente femminile questo biondo scuro con sfumature leggere e nature, che sostengono indubbiamente il fascino e l’atmosfera retrò di questo taglio medio di Fabio Salsa.

Tinta biondo rame

La nuova collezione James Hair Fashion Club Wella punta a un’idea di fascino naturale, con colorazioni che sfumano delicatamente la tonalità di base, in questo caso un biondo rame che vira verso il sabbia.

Colore capelli estate 2020: castani

Pensare che il castano esista solo come colore naturale è un errore: nelle idee degli hair colorist più famosi il castano rientra a pieno diritto nel ventaglio delle colorazioni fra cui scegliere, soprattutto adesso: oltre alle tinte monocrome, i capelli castani chiari, ramati e color castano scuro sfoggiano mèches o balayage più chiari sulle ciocche.

Di Wella Shah questo colore che richiama le tonalità della terra e del legno: sfumature luminose ma naturali producono una sensazione di movimento come quello che darebbe il vento, su questo taglio medio sfilato con frangia.

Castano ramato

Un castano come questo, corposo con sfumature ramate (Wella The Club), dà un tocco sofisticato ma anche una vibrazione decisa a questo mosso voluminoso con la riga laterale.

Capelli castano chiaro

Fanno splendere una pelle ben curata queste nuance di castano chiaro con venature dolci, molto femminili e spontanee (Wella Ash). Giocare a richiamarle con un make up dai toni compatibili è fare un favore alla propria bellezza.

Wella Mitu propone questo punto di castano molto particolare, capace di catturare la luce in modo un po’ misterioso e ricco di stile.

Colore di capelli estate 2020, tutti i colori

Castano scurissimo

Per gli hair stylist di Aldo Coppola il colore è un aspetto della forma. Ecco come un castano scurissimo regala corpo e unicità a questo taglio con frangia lunga, pettinato a onde molto leggere.

Ancora un taglio con frangia lunga e capelli lisci, dove è stato usato un castano più scuro alla radice ma tutt’altro che monotono.

Osa di più, in termini di contrasto, Fabio Salsa con questo castano molto scuro a cui le mèches danno delle pennellate di luce più chiara verso le punte, soprattutto sul ciuffo, per addolcire i lineamenti.

Qui sfumature tendenti al ramato sulle punte ingentiliscono e rendono sbarazzino questo carré ondulato corposo, esaltato da un castano scuro bellissimo.

Kemon sfrutta la severità del taglio corto e del castano scuro dipingendo dei riflessi sulle ciocche naturalmente esposte alla luce, per un tocco di inequivocabile stile.

Capelli ramati

Le tinte rosse, dal mogano al rame, tornano protagoniste anche per la stagione primavera estate 2020. Stanno bene alle carnagioni chiare ma, se scelte con attenzione, donano anche a un viso abbronzato. Sul red, più ancora che per i biondi, non c’è scampo: se si vuole una chioma in ordine non bisogna lasciare spazio alla ricrescita.

Il ramato di Wella James, carico di nuances e “credibile”, rende bene sui capelli lunghi mossi o lisci che siano, a ogni età.

La base scura e il rosso rame di Framesi sono irresistibili su un taglio vivace come questo carré con frangia sfilata. Qui le sfumature sono abbastanza marcate vicino alla radice e catturano l’attenzione.

Il rosso pieno di Kemon ha qui sfumature che ricordano il nocciola: taglio e colore vogliono rafforzare a vicenda il proprio charme, nell’ottica di uno stile versatile e attuale.

Non ci sono dubbi sul fatto che il rosso ramato, avvolgente e seduttivo di Wella James sia opera del parrucchiere, e così dev’essere: né il taglio né la colorazione di questa proposta sembrano volersi nascondere.

Per un taglio medio scalato che starà bene praticamente a tutte è stato scelto un ramato “gentile”, con tocchi di luce sfumati, marcati ma non aggressivi.

Un rosso rame degno di questo nome riceve brio e luminosità dalle sfumature più chiare sul davanti, che sottolineano la forma non scontata di questo corto giovanile (Framesi).

Fra biondi, castani e rossi non abbiamo dimenticato niente delle nuove tendenze colore capelli primavera-estate 2020. Ma per tutti gli aggiornamenti continua a seguire il canale capelli di Donne sul Web.

