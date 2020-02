La frangia di lato, un taglio scalato alleggeriscono le punte, mentre l’esclusiva tecnica Stone Washed crea le schiariture intense che illuminano e valorizzano questa testa bionda, realizzata dagli hair stylist dei saloni Framesi per la collezione Bukolica.

Il nuovo taglio pixie cut

Il taglio Pixie Crop sta vivendo un grande ritorno! Per la primavera estate 2020 questo taglio molto corto viene rivisitato con scalature morbide che incorniciano il viso, per un risultato ultra femminile che mette in risalto gli occhi e al contempo nasconde rughe se avete superato gli anta.

Il taglio corto alla francese liscio

Lo stile garçonne o androgino, nasce come tendenza ispirata all’abbigliamento maschile. In tema di capelli invece la pettinatura alla maschietta si trasforma in hair look super – chic. A dimostrarlo con questo nuovo taglio corto liscio e ciuffo di lato, è Jean-Marc Maniatis considerato uno dei parrucchieri top a Parigi

Tagli capelli corti con ciuffo

Scalature, graduazioni, frange e rasature caratterizzano i tagli corti della collezione primavera 2020 di Toni Pellegrino direttore creativo di TheClub, partner di Wella. La collezione punta a mettere in risalto la bellezza delle donne tutte, fragili forti determinate o insicure che incarnano ogni sfumatura della femminilità. Colori intensi, e nuove colorazioni pastello valorizzano i nuovi tagli corti con ciuffo e riga.

Tagli corti lisci con frangia

La frangia lunga contraddistingue questo bellissimo taglio di capelli su chioma bionda, anzi “vanilla blonde” firmato da Salvo Filetti. Ideale anche per un capello sottile, questo tipo di taglio consente diverse variazioni dello styling, ma valorizza un volto dalla forma ovale, e soprattutto giovane.

Queste sono le idee degli hairstylist per i tagli corti 2020. E se vuoi vedere altre foto di tagli di capelli segui Donne sul Web.

