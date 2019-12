Capelli 2020 tagli pari e sfilati per tutte le forme del viso e per tutte le età. Ecco il nuovo bob e taglio carré che sta bene a tutte.

Fra le tendenze capelli 2020 i tagli medi sono i più richiesti, fra questi il bob o il taglio a carré. Ma quali sono le novità proposte dai migliori saloni per questo tipo di acconciatura? Dimentica tutti i tagli bob asimmetrici quelli corti dietro e lunghi davanti, torna di moda il taglio paro o sfilato all’interno che dona volume ai capelli.

Ecco i 5 migliori tagli bob 2020 che vanno bene per ogni forma del viso e per ogni età.

Taglio bob medio

Stile minimal ma chic per il bob medio mosso sfilato, dall’effetto molto naturale proposto da Stefano Lorenzi per la collezione Aldo Coppola 2020. Come vedi in foto si tratta di un taglio leggermente sfilato che puoi portare con riga al centro o di lato.

Bob e carré alla francese

Il taglio carré alla francese può essere corto o lungo, minimal con la frangia o con la riga. Tuttavia viene sempre rivisitato dai migliori saloni di Parigi. Un carré paro e non è adatto a tutte le forme del viso, ma un volto dalla forma ovale può permettersi di tutto. Ecco il taglio di capelli alla parigina per eccellenza.

Sempre liscio ispirato alla Parigi degli anni ’30 e ’50 è il nuovo taglio medio che sfiora collo e mento con punte volutamente irregolari creato dai saloni Maniatis.

Lo stesso tipo di pettinatura consente uno styling con capelli ondulati di lato da perfetta parigina

La riga al centro e lo stile minimal caratterizza il blunt cut o blunt bob (che in gergo significa un taglio paro) questi capelli castani e lisci che arrivano sotto il mento.

Il bob con la frangia

I capelli a caschetto con la frangia stanno bene solo a un volto giovane, mentre una frangia lunga di lato valorizza un viso maturo e nasconde qualche ruga.

Tuttavia l’idea dei migliori hairstylist è quella di dare volume alla chioma attraverso un un nuovo taglio di capelli puntando su pettinature moderne che seguono la le tendenze ed esaltano il fascino femminile a tutte le età.

Ti abbiamo mostrato i nuovi tagli bob e carré 2020, naturalmente ci saranno altre novità in tema di nuovi tagli e colori, torna a guardare Donne sul Web Capelli per scoprire le nuove tendenze

