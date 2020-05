Vuoi vedere i migliori medi scalati o pari per l’estate 2020? Eccoti subito accontentata con 7 nuove foto e idee scelti per te dai migliori parrucchieri.

Il taglio medio ci piace a tutte le età, oramai è passato il tempo in cui le donne dopo i 50 o 40 anni dovevano tagliare i capelli. I migliori parrucchieri infatti ti fanno un taglio e colore personalizzato. Tuttavia in queste immagini ci sono idee da copiare per tutte le età. Ecco quali

Vedi anche: Colore capelli estate 2020

Tagli capelli medi pari e scalati

Un taglio scalato o sfilato a regola d’arte sulle punte è quello che riempe la chioma e dona movimento. In Italia nessuno meglio dei saloni di Aldo Coppola ti può fare un taglio così. Qui la scalatura è fatta abilmente per dare più volume e corpo a un capello fino.

Medi ricci scalati

A fare la differeza su questa testa riccia oltre il taglio è la tonalità di biondo sabbio e oro creata da ASH per Wella. Il taglio è un bob destrutturato che in estate puoi portare riccio così

Ecco invece come cambia lo styling sullo stesso taglio di capelli.

Tagli medi con frangia

Ideale per chi ha capelli fini e ispirato ai look anni 90 di Gucci questo taglio con frangia sfilata mette in evidenza gli occhi grazie anche alla tinta biondo platino in contrasto con le sopracciglia.

Capelli pari e medi

Bob o chin bob questo taglio di capelli medio lungo con di kemon è viene valorizzato da una tinta bionda in una particolare tonalità perlata co radici più scure a contrasto

Tagli medi: il caschetto mosso

Facile ma bello, questo caschetto medio lungo e messo in risalto da una nuance di biondo scuro su un taglio paro leggermente sfilato sulle punte per un effetto molto naturale.

Tagli capelli medi scalati con frangia.

Ma moda capelli estate 2020 punta anche a scalature accentuate e frangia. Ad esempio questo taglio medio di Wella Shah valorizza una testa castana grazie alle sfumature naturali che donano movimento.

Ecco ora sai quali sono le ultime tendenze in tema di capelli pari o scalati, e se vuoi scoprire altre novità su tagli e colore segui Donne sul Web capelli