Capelli castani dal taglio medio, a quello scalato, al taglio corto elegante e affascinante. Ti proponiamo 10 idee e foto per cambiare look in poche mosse con tagli facili, pratici tinte e sfumature per ogni nuance di capelli color castano.

I nuovi tagli per capelli castani presentano pettinature facili e tagli scalati, mentre per il colore sei libera di scegliere tra il monocromatico e le sfumature ramate o ambrate, e per chi ha voglia di osare ci sono le ciocche colorate.

Come vedrai dalle foto le tendenze taglio e colore del 2021 sono agli opposti, ma c’è una soluzione per tutte le forme del viso.

Ecco le foto dei migliori saloni in tema di capelli castani.

Capelli castani scuri, il nuovo taglio bob

Vuoi un taglio medio-corto sempre in ordine? Il bob paro e un evergreeen senza tempo dall’eleganza sofisticata che non subisce le mode. Questo è in foto è stato realizzato dagli hairstylist di Framesi su una tinta castano intenso e ravvivato da punti luce che mettono in risalto la chioma a ogni movimento della testa.